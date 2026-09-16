İstanbul Kağıthane'de işten dönen Zeliha T., yanına gelen Burak G.'nin kendisini sözlü olarak taciz edip öpmeye çalıştığını, yanında bulunan Caner E.'nin ise yaklaşık 3 aydır kendisini takip ederek rahatsız ettiğini iddia etti. Kadının çığlıkları üzerine ailesinin de sokağa çıkmasıyla taraflar arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerinin dron takibiyle kısa sürede yakalandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 Eylül Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda işten evine dönen Zeliha T.'nin iddiasına göre, Burak G. yanına gelerek kendisini sözlü olarak taciz etti ve öpmeye çalıştı.

Burak G.'nin yanında bulunan Caner E.'nin de yaklaşık 3 aydır kendisini takip ederek rahatsız ettiğini öne süren Zeliha T., olayın ardından sokakta çığlık atarak yardım istedi. Kadının seslerini duyan ailesi de evden çıkarak sokağa geldi.

TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Ailenin olay yerine gelmesinin ardından taraflar arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga sırasında Burak G. ile Caner E. olay yerinden kaçmaya çalıştı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ DRON TAKİP ETTİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, kaçan 2 şüpheliyi havadan dron ile takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Burak G. ile Caner E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ SAVCILIK KARARIYLA SERBEST

Emniyette yapılan incelemede Burak G.'nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Caner E.'nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından birer kez olmak üzere 3 emniyete geliş kaydının bulunduğu belirlendi.

Burak G. ile Caner E. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.