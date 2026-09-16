İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Gür'ün aracından indiği sırada kesenin yere düştüğü ve bir kadının keseyi alarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Gür'ün fark etmeden düşürdüğü keseyi bir süre sonra bölgeden geçen bir kadın aldı. Altınlarını kendi imkanlarıyla bulamayan Gür, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 tam altın, 4 yarım altın ve 8 çeyrek altın ele geçirildi. Bulunan ziynet eşyaları Özcan Gür'e teslim edildi. Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda, görüntülerde yüzü net şekilde seçilemeyen kadının kimliği ve ikameti tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin H.A. olduğu ve altınların da kendisinde bulunduğu belirlendi.

Altınları bulunan Özcan Gür polis ekiplerine teşekkür etti. (Foto: İHA)

"POLİSLER OLMASAYDI BORCUM BİR ANDA İKİ KATI OLACAKTI"

Yaşadığı olayı anlatan Özcan Gür, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte Kütahya'ya gittiklerini, Hatay'daki evlerinin teslim edilmesinin ardından yeniden kente döndüklerini söyledi.

Deprem sırasında eşyalarının da çalındığını belirten Gür, yeni bir düzen kurabilmek için kayınbabasından borç aldığını ifade etti. Gür, altınları bozdurarak beyaz eşya ve mobilya masraflarını karşılamayı planladığını anlattı.

Altınları yere düşürdüğünü fark ettiğinde büyük bir korku yaşadığını belirten Gür, güvenlik kamerası görüntülerini polislerle birlikte izlediğini söyledi.

Gür, "Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı. Polis ekipleri kameraları inceledikten sonra şahsı ve altınları bularak kısa sürede hayatıma yeniden yön verdiler" dedi.

Bulunan altınları bozdurarak borçlarını ödediğini belirten Gür, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz başta olmak üzere polis ekiplerine teşekkür etti.