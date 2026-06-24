Rafta tam 12 ay kalabiliyor! Türk bilim insanlarından deprem çantasına özel yeni gıda

Gaziantep Üniversitesi'nde yürütülen projede, protein, amino asit, vitamin ve antioksidan açısından zengin fonksiyonel kremalı bisküvi geliştirildi. Üç farklı mikroalg ile desteklenen ve 12 ay raf ömrüne sahip ürünün, deprem başta olmak üzere afet dönemlerinde temel besin ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Deprem ve benzeri afetlerde temel besin ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak yeni bir çalışma Gaziantep Üniversitesinden geldi. Akademisyenler, uzun süre saklanabilen ve yüksek besin değerine sahip fonksiyonel kremalı bisküvi geliştirerek afet çantalarında kullanılabilecek alternatif bir gıda ortaya çıkardı.

(Fotoğraf: A Haber) AFET DÖNEMLERİ İÇİN YENİ GIDA ALTERNATİFİ 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, afet anlarında insanların enerji ve temel besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak yeni bir ürün üzerinde çalışmaya başladı. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen projeye, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un yanı sıra Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Çelekli, bir gıda firmasının AR-GE Müdürü Selçuk Arslan ve araştırmacılar da katkı veriyor. HEDEF AFET ANLARINDA TEMEL BESİN İHTİYACINA DESTEK OLMAK Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, afet çantalarında kuru gıdaların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, toplumda sık görülen bazı besin ögesi eksikliklerini de göz önünde bulundurduklarını söyledi. Bozkurt, geliştirilen ürünün yalnızca enerji sağlamayı değil, aynı zamanda insan sağlığı açısından faydalı bileşenlerle desteklenmiş fonksiyonel bir gıda sunmayı amaçladığını ifade etti.