CANLI YAYIN

Rafta tam 12 ay kalabiliyor! Türk bilim insanlarından deprem çantasına özel yeni gıda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Rafta tam 12 ay kalabiliyor! Türk bilim insanlarından deprem çantasına özel yeni gıda

Gaziantep Üniversitesi'nde yürütülen projede, protein, amino asit, vitamin ve antioksidan açısından zengin fonksiyonel kremalı bisküvi geliştirildi. Üç farklı mikroalg ile desteklenen ve 12 ay raf ömrüne sahip ürünün, deprem başta olmak üzere afet dönemlerinde temel besin ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Deprem ve benzeri afetlerde temel besin ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak yeni bir çalışma Gaziantep Üniversitesinden geldi. Akademisyenler, uzun süre saklanabilen ve yüksek besin değerine sahip fonksiyonel kremalı bisküvi geliştirerek afet çantalarında kullanılabilecek alternatif bir gıda ortaya çıkardı.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AFET DÖNEMLERİ İÇİN YENİ GIDA ALTERNATİFİ

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, afet anlarında insanların enerji ve temel besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak yeni bir ürün üzerinde çalışmaya başladı.

TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen projeye, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un yanı sıra Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Çelekli, bir gıda firmasının AR-GE Müdürü Selçuk Arslan ve araştırmacılar da katkı veriyor.

HEDEF AFET ANLARINDA TEMEL BESİN İHTİYACINA DESTEK OLMAK

Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, afet çantalarında kuru gıdaların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, toplumda sık görülen bazı besin ögesi eksikliklerini de göz önünde bulundurduklarını söyledi. Bozkurt, geliştirilen ürünün yalnızca enerji sağlamayı değil, aynı zamanda insan sağlığı açısından faydalı bileşenlerle desteklenmiş fonksiyonel bir gıda sunmayı amaçladığını ifade etti.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

"Afet anlarında insanların protein, enerji ve besin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." diyen Bozkurt, ürünün deprem çantalarında kullanılabilecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

RAF ÖMRÜ 12 AYA ULAŞIYOR

Araştırmacılar, hedef ürün olarak uzun süre dayanabilen bir atıştırmalık seçti. Hem bisküvi kısmı hem de kreması fonksiyonel bileşenlerle zenginleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen ürünün raf ömrünün 12 aya kadar ulaştığı belirtildi. Bu özelliği sayesinde ürünün afet çantalarında uzun süre muhafaza edilebilmesi amaçlanıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ÜÇ FARKLI MİKROALG AYNI ÜRÜNDE KULLANILDI

Projede son yıllarda fonksiyonel gıda alanında öne çıkan üç farklı mikroalg türünden yararlanıldı.

Mikroalg Türü Sağladığı Başlıca Özellik
Spirulina Yüksek protein ve esansiyel amino asit içeriği
Schizochytrium D vitamini ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin yapı
Dunaliella Beta-karoten ve doğal pigmentler açısından zengin içerik

Prof. Dr. Bozkurt, bu bileşenler sayesinde bisküvinin geleneksel ürünlere kıyasla daha yüksek protein ve amino asit içeriğine sahip olduğunu söyledi.

SADECE BESLEYİCİ DEĞİL, GÖRÜNÜMÜYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırma kapsamında ürünlerin biyokimyasal, fiziksel, aroma ve duyusal özellikleri ayrıntılı şekilde incelendi. Mikroalglerden elde edilen doğal pigmentler sayesinde bisküviye görsel açıdan da farklı bir görünüm kazandırıldı. Araştırmacılar, üç farklı mikroalg türünü aynı üründe kullanmalarının çalışmanın özgün yönlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BU BİSKÜVİ NEDEN ÖNEMLİ?

Afet çantalarında bulunacak gıdaların;

  • Uzun raf ömrüne sahip olması,
  • Yüksek enerji sağlaması,
  • Protein açısından zengin olması,
  • Kolay taşınabilmesi,
  • Hızlı tüketilebilmesi,

büyük önem taşıyor. Gaziantep Üniversitesinde geliştirilen fonksiyonel kremalı bisküvinin bu ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatif ürünler arasında yer alması hedefleniyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın