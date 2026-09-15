Küresel şirketlerin algoritma tezgahı! Uzman isim A Haber ekranlarında tehlikeye dikkat çekti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde çocukları bekleyen tehlikelere karşı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu "dijital güvenlik" çalışmasının detaylarını A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu anlattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital ortamdaki tehditlerden korumak amacıyla büyük önem taşıyan e-Devlet üzerinden kontrollü ve güvenli giriş modelinin müjdesini verdi. Yeni dönemin şifrelerini A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, küresel firmaların çocukları ekrana kilitleme stratejilerini değerlendirerek, "İşte bu durumda da çocuklar üzerinde yapılan çalışma uyku bozukluğuna, depresyona, strese çok net bir şekilde maruz kaldıklarını, başarılarını, hayata uyumluğunu olumsuz etkilediğini gösteriyor. Olabildiğince ekranda tutmak, bağımlılık oluşturmak onların ana hedefi olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Çocukları dijital tehditlerden korumak için hazırlanan yeni düzenlemenin önemine değinen ve sosyal medyanın perde arkasında dönen büyük oyunlara dikkat çeken Okan Müderrisoğlu, "Sosyal medya platformu ifade özgürlüğünün en geniş olduğu alan gibi sunuluyor. Fakat asıl arkada başka bir yazılım, algoritma dediğimiz bir dizilim işliyor ve burada kişileri, davranışlarını yönlendiren, onların verilerini uluslararası şirketlere pazarlayıp reklam pastasında büyük hasılatlar elde edip içeriğin üretildiği ülkede yani örneğin Türkiye'de bu içeriği üreten yerli ve milli medyayla telif paylaşılmaksızın bu alanda da yerli ve milli medyanın aleyhine işleyen bir de benim tabirimle tezgah var" sözleriyle aktardı.
YAPAY GÜZELLİK ALGISI VE KAYGI BOZUKLUĞU TEHLİKESİ
Günde ortalama 3 buçuk saatten fazla ekran başında kalan ve yapay zeka tarafından sürekli yönlendirilen çocuklar, uyku düzeni bozukluğu ile derin depresyon riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuklarda estetik kaygıların tehlikeli boyutlara ulaştığını vurgulayan Okan Müderrisoğlu, "Özellikle genç kızlarda yapay güzellik algısı. Genç yaşta üstelik gerekmediği halde birisine benzemek, özenmek ya da şeklen mükemmel olmak için ameliyat olmayı ya da estetik müdahaleyi talep eden genç kızların sayısındaki artış ve giderek bunun 15-16 yaşa kadar gerilemesi" sözleriyle yaşanabilecek büyük tahribatı gözler önüne serdi. Gelecekte silinemeyecek olan 'dijital ayak izi' tehlikesi konusunda çocukların henüz yeterince bilinçli olmadığını hatırlatan haberde, 15-18 yaş grubundaki gençler için günlük içeriklerin artık sıkı bir şekilde ayrıştırılacağı planlanıyor.
TÜRKİYE'NİN DİJİTAL MÜCADELESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE
Türkiye'nin çocukları korumaya yönelik başlattığı bu devrimi sadece sınırları içerisinde tutmayacağını ve küresel bir çağrıya dönüştüreceğini belirten Okan Müderrisoğlu, "Birleşmiş Milletler zemininde genel kurulda aile konusunu ve ailenin geleceğine ilişkin riskler konusunu dikkate çeken, dikkate getiren ilk isim hatta şu anda hala tek isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Bu yıl da Aile Bakanlığı, Sayın Emine Erdoğan'ın da himayelerinde bu dijital bağımlılık ve çocuklar konusunu uluslararası toplumun da dikkatine getirecek bir çalıştay ve Birleşmiş Milletler zemininde bir toplantıya ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.