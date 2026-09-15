Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital ortamdaki tehditlerden korumak amacıyla büyük önem taşıyan e-Devlet üzerinden kontrollü ve güvenli giriş modelinin müjdesini verdi. Yeni dönemin şifrelerini A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, küresel firmaların çocukları ekrana kilitleme stratejilerini değerlendirerek, "İşte bu durumda da çocuklar üzerinde yapılan çalışma uyku bozukluğuna, depresyona, strese çok net bir şekilde maruz kaldıklarını, başarılarını, hayata uyumluğunu olumsuz etkilediğini gösteriyor. Olabildiğince ekranda tutmak, bağımlılık oluşturmak onların ana hedefi olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Çocukları dijital tehditlerden korumak için hazırlanan yeni düzenlemenin önemine değinen ve sosyal medyanın perde arkasında dönen büyük oyunlara dikkat çeken Okan Müderrisoğlu, "Sosyal medya platformu ifade özgürlüğünün en geniş olduğu alan gibi sunuluyor. Fakat asıl arkada başka bir yazılım, algoritma dediğimiz bir dizilim işliyor ve burada kişileri, davranışlarını yönlendiren, onların verilerini uluslararası şirketlere pazarlayıp reklam pastasında büyük hasılatlar elde edip içeriğin üretildiği ülkede yani örneğin Türkiye'de bu içeriği üreten yerli ve milli medyayla telif paylaşılmaksızın bu alanda da yerli ve milli medyanın aleyhine işleyen bir de benim tabirimle tezgah var" sözleriyle aktardı.