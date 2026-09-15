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Çocuklar için dijital dünyada yeni dönem: E-Devlet üzerinden güvenli giriş modeli
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çocuklar için dijital dünyada yeni dönem: E-Devlet üzerinden güvenli giriş modeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyada daha güvenli yer alması için hazırlanan çalışmanın detaylarını paylaştı. Çocuklar için e-Devlet üzerinden kontrollü ve güvenli giriş modeli üzerinde çalışıldığı belirtilirken, dijital risklerin sınırlandırılması ve kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, çalışmanın ayrıntılarını A Haber için değerlendirdi.

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