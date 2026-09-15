Arnavutköy Bolluca'daki Mavi Göl, İBB'nin çevresinde yürüttüğü dolgu çalışmaları sonrası kuruma noktasına geldi. A Haber ekibi, sahada dökümün bugün de sürdüğünü ve gölden geriye yalnız çorak bir arazinin kaldığını aktardı. Son ölçümlerde bölgeye yaklaşık 13,5 milyon metreküp toprak döküldüğü belirtildi.

Arnavutköy Bolluca'daki Mavi Göl, İBB'nin çevresinde gerçekleştirdiği dolgu çalışmaları nedeniyle kuruma noktasına geldi. Konuyla ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından döküm alanı olarak belirlenmesinin ardından Mavi Göl'ün tamamen kuruduğunu, gölden geriye sadece çorak bir arazinin kaldığını ve dökümün hala devam ettiğini ifade etti.

Mercan, kameraman Aydın Bayter'in görüntülediği alanda devam eden çalışmaları şöyle anlattı:

"Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat döküm alanı olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda bu hafriyat alanıyla ilgili İBB tarafından bir açıklama yapıldı. O açıklamada göl sularının boru ve kanallar aracılığıyla Alibey Barajı'na yönlendirildiği belirtildi. Ancak bölgede yaptığımız incelemelerde herhangi bir boru ya da kanal yapısına rastlamadık."

13,5 MİLYON METREKÜP TOPRAK DÖKÜLDÜ

Bölgedeki çalışmanın boyutuna ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri, "Son ölçümlere göre buraya yaklaşık 13,5 milyon metreküp toprak döküldü. İBB, Orman Bölge Müdürlüğü'nden devralınan 437 bin metrekarelik alan için rehabilitasyon amacıyla izin aldı. Bu izin ve onayın ardından hafriyat kamyonları bölgeye yönlendirildi. Yaz aylarında başlayan dolgu çalışmaları yıl bitmeden tamamlandı ve göle yaklaşık 13,5 milyon metreküp toprak döküldü" dedi.

Mercan, çalışmaların halen sürdüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında başlayan hafriyat alanı çalışmaları bugün itibarıyla hala devam ediyor. Mahalleye adını veren Mavi Göl ise artık tamamen kurumuş durumda."

DOĞAL GÖLDEN GERİYE ESER KALMADI

Göldeki canlı yaşamına da dikkat çeken Mercan, "Gölden geriye eser dahi kalmadı. Burada yaşayan onlarca canlı da telef olmuş durumda. Geçmiş yıllarda bu noktadan yaptığımız yayınlarda gölün belli bir kısmını görebiliyorduk. Artık o görünen kısım da tamamen yok olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

MAVİ GÖL'ÜN TARİHİ

Mavi Göl'ün geçmişine de değinen A Haber muhabiri, "Burası uzun yıllar madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bölgeydi. 1990'lı yıllarda madenlerin terk edilmesinin ardından bölgede doğal yollarla su birikmesi sonucu Mavi Göl oluştu. 2000'li yılların başında kurulan mahalleye de gölden esinlenilerek Mavi Göl ismi verildi" dedi.

Mercan, bölgenin doğal oluşumuna vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası doğal yollarla oluşan bir göldü. Ancak yapılan toprak dökümlerinin ardından gölden geriye çorak bir arazi kaldı. Bölgedeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."