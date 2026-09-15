Çağla Öz Tançalan, eşinin düğündeki yüksek rakamların konuşulmasını özellikle istediğini de söyledi. İfadesinde, "Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayalî ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu" dedi. Bu beyan, düğünde açıklanan milyonluk tutarların gerçek bir para veya takı hareketine dayanıp dayanmadığı sorusunu soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline getirdi.

"43 MİLYON TL TOPLANMADI, İSİMLERİN ÇOĞU HAYAL ÜRÜNÜ" Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri de sosyal medyaya yansıyan görkemli düğündeki takı anonsları oldu. Emniyetin görüntü çözümleme tutanaklarında düğünde, " Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon TL" şeklinde anons yapıldığı hatırlatılan Çağla Öz Tançalan, böyle bir paranın gerçekten toplandığını bilmediğini söyledi. Tançalan'ın ifadesinde yer alan şu sözleri dikkat çekti: "İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı."

İfadede MASAK incelemelerindeki para hareketleri de Çağla Öz Tançalan'a tek tek soruldu. Tançalan, kendisi ile eşi arasındaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik para transferlerinin "borç alışverişinden" kaynaklandığını savundu. Annesine 221 işlemde yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini belirten Tançalan, bu paraların annesinin ihtiyaçları, kira ve geçim masrafları için gönderildiğini söyledi. Buna karşılık annesinden kendisine 303 işlemde yaklaşık 6 milyon 69 bin TL geldiğinin hatırlatılması üzerine ise bunların daha önce biriktirmesi için annesine gönderdiği ve ihtiyaç duyduğunda geri aldığı kendi paraları olduğunu ileri sürdü.

Tançalan, düğünde açıklanan isimlerin çoğunun “hayal ürünü” olduğunu düşündüğünü ifade etti. (DHA)





"EŞİM KENDİ HESAPLARINI KULLANAMIYORDU"



Dosyadaki en dikkat çekici para hareketlerinden biri de Mehmet Fatih Tançalan'ın yeğenine ait hesaplarla ilgiliydi.



Çağla Öz Tançalan, eşinin nafaka davası nedeniyle kendi hesaplarını kullanmadığını, bu nedenle zaman zaman para göndermek için yeğeni Muhammed Sait Tançalan'ın hesabından yararlandığını anlattı.



MASAK incelemesinde yeğenin hesabından yapılan 11 işlemde 644 bin TL'lik para hareketinin bulunduğu sorulunca Tançalan, söz konusu işlemlerin bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.

LÜKS ARAÇLAR İÇİN "PLAKA DEĞİŞİMİ" SAVUNMASI MASAK'ın, aile bireylerinin üzerindeki araçların sürekli birbirlerine devredilmesini; malvarlığının kaynağını gizleme, mali takipte iz kaybettirme ve muhtemel el koyma tedbirlerini boşa çıkarma amacı taşıyabilecek bir "katmanlama" işlemi olarak değerlendirdiği de ifadeye yansıdı.



Çağla Öz Tançalan ise bu değerlendirmeyi kabul etmedi. Araç değiştirildiğinde özel plakaların yeni araca geçirilmesi için eski aracın kısa süreli aile bireyleri arasında devredildiğini öne sürerek, "Kesinlikle aklama değildir" dedi. Tançalan, üzerine kayıtlı lüks Porsche'nin de kendi ticari kazançlarıyla alındığını savundu.



"SON ÜÇ AYDA TRENDYOL'DAN 2,5 MİLYON TL KAZANDIM"



MASAK raporunda, 2020'den itibaren beyan edilen yaklaşık 1,1 milyon TL kâr ile sergilenen yaşam standardı arasındaki uyumsuzluğun gündeme getirildiğini belirten Tançalan, bu değerlendirmeye de karşı çıktı.



Sosyal medya ve mağazacılıktan gelir elde ettiğini söyleyen Tançalan, yalnızca son üç ayda kozmetik ürün tanıtımlarından Trendyol üzerinden 2,5 milyon TL kazandığını ve bunun faturasının kesildiğini öne sürdü.



MASAK raporunun hatalı olabileceğini savunan Tançalan, vergi veya ticari beyanlarında bir eksiklik bulunması hâlinde bunu tamamlamaya hazır olduğunu söyledi.