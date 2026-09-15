43 milyon TL'lik düğünde takı çelişkisi! Kara Haydar'ın eşinden çarpıcı ifade
Van Cumhuriyet Başsavcılığının “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çağla Öz Tançalan, eşinin daha önce verdiği ifadelerin aksine, düğünde kullanılan bazı takıların kiralanmadığını, satın alındığını söyledi. Düğünde takı ve IBAN'larla birlikte “43 milyon TL hediye toplandığı” yönündeki anons için ise "İsimlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim gösteriş amacıyla talimat verdi” dedi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanan eşi Çağla Öz Tançalan'ın 14 Eylül'de savcılıkta verdiği ifadede, soruşturmanın odağındaki lüks yaşam, düğünde sergilenen altınlar ve milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulunduğu görüldü.
"EŞİM TÜM TAKILAR KİRALIK DEDİ AMA SATIN ALINDIĞINI BİLİYORUM"
İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Mehmet Fatih Tançalan'ın takılarla ilgili beyanına yönelik oldu.
Çağla Öz Tançalan, nişanda kendisine kolye ve iki bilezik takıldığını, taç ile kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını anlattı.
Tançalan, eşinin önceki ifadesini ise açıkça yalanlayarak, "Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum" dedi. Nişanın ardından kolye ve iki bileziğin de Mehmet Fatih Tançalan ile ailesi tarafından alındığını söyleyen Çağla Öz Tançalan, düğünde bu takıların yeniden kendisine takıldığını ifade etti.
ALTINLAR DÜĞÜNDEN SONRA KARA HAYDAR'A TESLİM EDİLDİ
Çağla Öz Tançalan, 6 Eylül'de Van'da gerçekleştirilen düğünün organizasyonunu eşinin yaptığını, masrafların hangi kaynakla karşılandığını bilmediğini söyledi.
Düğünde kendisine takılan altınların tamamının gece sonunda eşi tarafından alındığını anlatan Tançalan, "Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti, altınlar kendisindeydi" ifadelerini kullandı.
Tançalan, nişandan sonra da takıların kendisinden alındığını belirterek, altınların kaynağını eşine sormadığını söyledi.
ODUNLUKTAKİ VALİZDEN ÇIKAN ALTINLAR
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise kolluk ekiplerinin Muradiye'de yaptığı aramada ortaya çıktı.
Çağla Öz Tançalan, düğünün ardından kendisinden alınan altınları, daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüğünü anlattı. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini söyledi.
Eşine altınların neden bu kadar fazla olduğunu sorduğunu anlatan Tançalan, Mehmet Fatih Tançalan'ın kendisine "Burası aşiret bölgesi, düğünlerde herkes bu kadar altın takıyor" şeklinde cevap verdiğini aktardı.