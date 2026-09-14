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Silivri'de batan geminin yakınlarında erkek cesedi bulundu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri'de batan geminin yakınlarında erkek cesedi bulundu!

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalar 13'üncü gününde devam ederken geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliğinin belirlenmesi için otopsi sürüyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yapılıyor.

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Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Batan geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

OLAY

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

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Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

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