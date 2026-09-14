Silivri'de batan geminin yakınlarında erkek cesedi bulundu!

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalar 13'üncü gününde devam ederken geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliğinin belirlenmesi için otopsi sürüyor.