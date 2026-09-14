Başkan Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle buluştu! Eğitim yılına türkülü başlangıç
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış programı kapsamında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenler odasında eğitim camiasıyla samimi bir buluşma gerçekleştiren Erdoğan, yetenekli öğrencilerin seslendirdiği türkülere eşlik ederek gönülleri fethetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
Coşkulu törenin ardından okulda çeşitli incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra öğretmenler odasına geçerek fedakâr öğretmenler ve genç öğrencilerle yakından sohbet etti.
ÖĞRENCİ KOROSUNDAN MÜZİK DİNLETİSİ
Ziyaret sırasında müzik dolu ve renkli anlar yaşandı. Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun performansına eşlik eden Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği eserlere öğrencilerle birlikte eşlik etti.
MİNİK ÖĞRENCİLERLE TÜRKÜ DÜETİ VE HATIRA FOTOĞRAFI
Buluşmanın en dikkat çeken anlarından birinde Başkan Erdoğan, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür ile bir araya gelerek sevilen Karadeniz eseri "Çayeli'nden Öteye" türküsünü birlikte seslendirdi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de hazır bulunduğu samimi ziyarette Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek başarı dileklerini iletti.