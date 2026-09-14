Başkan Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle buluştu! Eğitim yılına türkülü başlangıç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Coşkulu törenin ardından okulda çeşitli incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra öğretmenler odasına geçerek fedakâr öğretmenler ve genç öğrencilerle yakından sohbet etti.

ÖĞRENCİ KOROSUNDAN MÜZİK DİNLETİSİ

Ziyaret sırasında müzik dolu ve renkli anlar yaşandı. Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun performansına eşlik eden Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği eserlere öğrencilerle birlikte eşlik etti.