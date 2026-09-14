Fidan’dan Suriye mesajı: Türkiye Şam’ın yanında olmayı sürdürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması konusunda ortak iradenin teyit edildiğini söyledi. Fidan, Türkiye’nin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye’nin inşası sürecinde Şam’ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin kritik bir süreçten geçtiği dönemde gerçekleştirilen Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, ziyaretin ilk gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiklerini, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması ile Suriye halkının huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini aktaran Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyaretin de ele alındığını bildirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Şam'daki programımızın ikinci gününde ise önce Türkmen kardeşlerimizle görüştük. Suriye'nin asli unsurlarından olan ve BAAS rejimine karşı verilen mücadelede en ön safta son derece önemli bir rol oynayan Türkmenler, Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine de büyük katkı vermekteler.

Şam'da ayrıca ortak tarihimizin mirası olan İbnü'l-Arabi'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ve Selahaddin Eyyubi'nin türbelerini, Türk Hava Şehitliğimizi ve Süleymaniye Külliyesi'ni seneler sonra tekrar ziyaret etme fırsatımız oldu.

İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük.

Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz.