Bu açıklamanın kendilerine umut verdiğini belirten Süreyya Keleş, "En azından orada şu anda hala biri var mı yok mu bilinmiyor. ROV cihazı devam ediyor çalışmalarına ama en azından o yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan şeye, analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. O yüzden bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Geminin yaşam mahallinin bulunduğu bölümün çıkarılması için teknik değerlendirmeler yapılıyor. (AA)

GEMİ TAMAMEN ÇIKARILABİLECEK Mİ? Geminin tamamının çıkarılmasının mümkün olmadığını söyleyen Keleş, "Ama o gemi parçalanıp yaşam mahallinin balon sistemiyle belli bir seviyeye mi çıkarılacak ya da o tamamıyla gelecek olan rapora bağlı. Firma ona göre bize bir şey yapacak, söyleyecek. Tamamıyla açıklanacak olan raporla belli olacak. Şu an onun bir bilgisi verilmedi bize, bilmiyoruz. Tabii, şu anda derinlik çok yüksek. Çok derin. Teknik olarak pek bir bilgimiz yok ama bir firmanın oradan bir şeyin, oradaki yaşam alanının çıkarılabileceği umudu verildi en azından" diye konuştu.

"MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİNİN GÜVERTEDE OLDUĞU SÖYLENİLDİ"

Keleş ayrıca "Mürettebattan 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Vaktine göre, gecenin 3'ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. Eğer o alan belli bir seviyeye çıkartılırsa en azından orada birileri var mı yok mu daha net görüp, öğreneceğiz. Şu haliyle ROV cihazının çalışmaları devam ediyor ama tabii ki içeri giremediği için içeride ne var ne yok, kim var kim yok onun bir bilgisi yok. Biz 3 kişinin güvertede olduğunu duyunca sevinmiştik açıkçası. Ama şu anda 3 kişi eğer öyle bir durum varsa ve o yaşam alanı yukarı çıkacaksa, keşke o 3 kişi de orada olsa 7 kişi de orada olsaydı. 3 kişi, iyi, çok iyi dediğimizde hâlâ 3 kişiden haber yok eğer doğruysa o da. 7 kişi içerideyse onlar çıkartılırsa, içindeyse onlar da çıkacak zaten." dedi.