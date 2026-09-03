Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında "ALSU" tankeri ile batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin çarpışması ve 10 personelle irtibatın kesilmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü adli soruşturma başlattı. Savcılık; gemilerin VDR (kara kutu), 12 saatlik radar ve telsiz kayıtları dahil tüm seyir verilerine el koyarken, 800 ila bin 100 metre derinlikteki batık sahasında enkaz tespiti ve kirlilik incelemesi için uzman ekipler görevlendirildi.
Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.
Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.
ÇOK SAYIDA EKİP GEMİYİ ARIYOR
Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, iki İHA, bir uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.
ALSU BEKLETİLİYOR
Çarpışmadan hasar almadan kurtulan Alsu isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Bu kapsamda yapılan ilk işlemler ortaya çıktı. Öncelikle iki geminin armatör ve işletici şirketleri ile şirket yetkililerine ilişkin bilgiler temin edildi.