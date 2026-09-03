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Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında "ALSU" tankeri ile batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin çarpışması ve 10 personelle irtibatın kesilmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü adli soruşturma başlattı. Savcılık; gemilerin VDR (kara kutu), 12 saatlik radar ve telsiz kayıtları dahil tüm seyir verilerine el koyarken, 800 ila bin 100 metre derinlikteki batık sahasında enkaz tespiti ve kirlilik incelemesi için uzman ekipler görevlendirildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 1

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 2

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 3

ÇOK SAYIDA EKİP GEMİYİ ARIYOR

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, iki İHA, bir uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 4

ALSU BEKLETİLİYOR

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan Alsu isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 5

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Bu kapsamda yapılan ilk işlemler ortaya çıktı. Öncelikle iki geminin armatör ve işletici şirketleri ile şirket yetkililerine ilişkin bilgiler temin edildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 6

Şirketlerden kayıt, belge ve dijital verilerin alınması için talimat verildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 7

ALSU'NUN KAYITLARI ALINDI

Kazadan kurtulan Alsu gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine dairesiyle ilgili dijital kayıtları muhafaza altına alındı.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 8

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan her iki gemiye ait bilgiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de olaydan önceki 12 saati de kapsayan tüm kayıtlar istendi. Telsiz görüşmeleri tutanak altına alındı.

Kazayla ilgili gemi kaptanlığı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirilerek ön rapor istendi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 9

DENİZ YÜZEYİNDE KİRLİLİK

Batış alanında deniz yüzeyinde kirlilik oluşmaya başladığı da tespit edildi. Bu nedenle sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 10

BATAN GEMİ YÜZLERCE METRE DERİNLİKLE

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ile bin 100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için de çalışmalar sürüyor.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 11

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 12

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu, 11 dakika içerisinde sulara gömüldü.

Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı 13
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