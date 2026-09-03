Silivri açıklarındaki gemi kazasından yeni detaylar: Bin 100 metre derinlikte enkaz ve delil avı

Şirketlerden kayıt, belge ve dijital verilerin alınması için talimat verildi.

ALSU'NUN KAYITLARI ALINDI Kazadan kurtulan Alsu gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine dairesiyle ilgili dijital kayıtları muhafaza altına alındı.

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan her iki gemiye ait bilgiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de olaydan önceki 12 saati de kapsayan tüm kayıtlar istendi. Telsiz görüşmeleri tutanak altına alındı. Kazayla ilgili gemi kaptanlığı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirilerek ön rapor istendi.

DENİZ YÜZEYİNDE KİRLİLİK Batış alanında deniz yüzeyinde kirlilik oluşmaya başladığı da tespit edildi. Bu nedenle sağlık ve çevre tedbirlerinin alınmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması talimatı verildi.