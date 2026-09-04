Silivri açıklarındaki Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu! Dümen deneyimsiz üçüncü kaptanda
Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporunda çarpıcı ihmaller ortaya çıktı. Alsu gemisinde kaza sırasında köprü üstünde, gemiye yalnızca bir gün önce katılan ve ilk vardiyasını tutan tecrübesiz üçüncü kaptanın bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu belirlendi. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS sistemindeki sorun nedeniyle Alsu tarafından ancak 1,8 mil kala tespit edildiği kaydedildi. Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, A Haber canlı yayınında facianın nasıl "geliyorum" dediğini ve köprü üstündeki skandal zafiyetleri tek tek deşifre etti.
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı.
İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı.
KAZANIN NEDENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA
Marmara Denizi'nde 2 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması, mürettebatının ise kaybolmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin bilirkişi ön tespit raporu tamamlandı. Raporda, her iki gemide de tespit edilen ağır ihmaller ve "çift taraflı durumsal farkındalık kaybı" faciaya zemin hazırladı.
"HAYALET GEMİ" MODUNDA SEYİR FACİASI TETİKLEDİ
Kaza, 2 Eylül 2026 günü saat 03:13 sularında açık ve 6 deniz mili görüş mesafesine sahip elverişli hava koşullarında gerçekleşti. Rapora göre, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS transponder cihazının kapalı, arızalı veya dış müdahale nedeniyle çalışmaz durumda seyretmesi, bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için büyük tehlike yarattı. Bu durum, ALSU gemisinin karşı tarafı erken fark etmesini engelledi.
TELSİZ MUTABAKATINA UYMADILAR
İki gemi arasında VHF 16 kanalı üzerinden yapılan telsiz görüşmesinde iskeleye (sola) kaçılması yönünde anlaşılmasına rağmen, çatışmaya 0.5 mil kala Tuğberk İmamoğlu'nun aniden sancağa (sağa) sert dümen kırarak ALSU'nun pruva hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan ana unsur oldu. İskele tarafında yırtılma oluşan Tuğberk İmamoğlu süratle batarken, geminin mürettebatı denizde kayboldu. Arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz sürerken, gemiye ait boş can salları ve free-fall (serbest düşmeli) can filikası deniz yüzeyinde bulundu.