Tuğberk İmamoğlu gemisi (ahaber.com.tr)

KAZANIN NEDENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Marmara Denizi'nde 2 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması, mürettebatının ise kaybolmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin bilirkişi ön tespit raporu tamamlandı. Raporda, her iki gemide de tespit edilen ağır ihmaller ve "çift taraflı durumsal farkındalık kaybı" faciaya zemin hazırladı.

"HAYALET GEMİ" MODUNDA SEYİR FACİASI TETİKLEDİ

Kaza, 2 Eylül 2026 günü saat 03:13 sularında açık ve 6 deniz mili görüş mesafesine sahip elverişli hava koşullarında gerçekleşti. Rapora göre, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS transponder cihazının kapalı, arızalı veya dış müdahale nedeniyle çalışmaz durumda seyretmesi, bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için büyük tehlike yarattı. Bu durum, ALSU gemisinin karşı tarafı erken fark etmesini engelledi.