“Ailem Güvende” soruşturmasında alınan şüpheli ifadesi dosyaya girdi. (ahaber.com.tr)

"BENİ BU İŞLERE EMRE TANIŞ SOKTU"

Soruşturma dosyasına giren ifadede, kimliği gizlenen şüpheli, Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı. Bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için Tanış'ın evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirten şüpheli, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra Tanış'tan yardım istediğini söyledi.



Şüpheli, Tanış'ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti. İfade tutanağına göre şüpheli, maddi sıkıntı içinde olduğu için söz konusu fotoğrafları gönderdiğini, ardından Emre Tanış'ın yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Her iki kişiden toplam 6 bin TL aldığını ifade eden şüpheli, Tanış'ın kendisine "bu işe devam ederse yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını" söylediğini kaydetti.

"BAŞKALARINI DA YÖNLENDİRİYORDU"



Şüpheliye, para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren şahısları tanıyıp tanımadığı soruldu. Kimliği gizlenen şüpheli, "Emre Tanış isimli şahıs hem jigololuk yapar, hem de kız arkadaşını pazarlıyordu. Beni bu yola sürüklemeye çalışan da kendisiydi. Başkalarına da yönlendirme yapmaktaydı" şeklinde beyanda bulundu.



Şüpheli ayrıca iki farklı tarihte Tanış'ın yönlendirmesiyle otele gittiğini, tanımadığı iki erkekle ilişkiye girdiğini ve bunun karşılığında para aldığını ifade etti. İfadede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, Tanış'ın müşteri yönlendirdiği kişilerden komisyon aldığını söylemesi oldu.