Erkeklere yönelik “jigolo ağı” iddiasında dikkat çeken ifade: “Beni bu işlere Emre Tanış soktu”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturmasında dosyaya giren bir şüpheli ifadesi, para karşılığında erkeklerle cinsel ilişki kurulmasına yönelik olduğu öne sürülen bir organizasyonun ayrıntılarını gündeme taşıdı. Şüpheli, ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış’ın kendisinden çıplak fotoğraflar talep ettiğini, ardından kendisini para karşılığında farklı erkeklere yönlendirdiğini öne sürdü. İfadesinde, Tanış’ın gerçekleştirilecek buluşmalardan komisyon alacağını söylediğini de beyan etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında alınan bir şüpheli ifadesi, erkeklere yönelik para karşılığı cinsel ilişki ağına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu.
Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış'ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve Tanış'ın bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti.
"BENİ BU İŞLERE EMRE TANIŞ SOKTU"
Soruşturma dosyasına giren ifadede, kimliği gizlenen şüpheli, Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı. Bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için Tanış'ın evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirten şüpheli, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra Tanış'tan yardım istediğini söyledi.
Şüpheli, Tanış'ın kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti. İfade tutanağına göre şüpheli, maddi sıkıntı içinde olduğu için söz konusu fotoğrafları gönderdiğini, ardından Emre Tanış'ın yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Her iki kişiden toplam 6 bin TL aldığını ifade eden şüpheli, Tanış'ın kendisine "bu işe devam ederse yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını" söylediğini kaydetti.
"BAŞKALARINI DA YÖNLENDİRİYORDU"
Şüpheliye, para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren şahısları tanıyıp tanımadığı soruldu. Kimliği gizlenen şüpheli, "Emre Tanış isimli şahıs hem jigololuk yapar, hem de kız arkadaşını pazarlıyordu. Beni bu yola sürüklemeye çalışan da kendisiydi. Başkalarına da yönlendirme yapmaktaydı" şeklinde beyanda bulundu.
Şüpheli ayrıca iki farklı tarihte Tanış'ın yönlendirmesiyle otele gittiğini, tanımadığı iki erkekle ilişkiye girdiğini ve bunun karşılığında para aldığını ifade etti. İfadede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, Tanış'ın müşteri yönlendirdiği kişilerden komisyon aldığını söylemesi oldu.
WHATSAPP GRUBU İDDİASI
Dosyadaki ifadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de organizasyonun sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğüne ilişkin beyanlar oldu.
Şüpheli, Emre Tanış'ın üyesi olduğu bir WhatsApp grubuna, kendisi gibi çalıştırılmak istenen genç erkeklerin fotoğraflarının gönderildiğini beyan etti. İfadeye göre bu fotoğraflar üzerinden müşteri ayarlanıyor, tarafların telefon numaraları birbirlerine iletiliyordu.
Şüpheli, süreci şu şekilde anlattı: Tanış'ın gruba gençlerin fotoğraflarını gönderdiğini, buradan müşteri bulunduğunu ve görüşme için iletişim bilgilerinin paylaşıldığını söyledi. Bu beyan, soruşturma makamlarının para karşılığı cinsel ilişki organizasyonunun yalnızca bireysel ilişkilerden ibaret olup olmadığı, dijital bir ağ üzerinden sistematik şekilde yürütüldüğü üzerinde durmasına neden oldu.