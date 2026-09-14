Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında "Ailem Güvende" operasyonlarının kapsamı ve sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaşıma sokulduğunu açıklayarak uyarıda bulundu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu operasyonlar kapsamında; fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetler ile hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmelere yönelik adli soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.

SÜREÇ SOMUT DELİLLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLÜYOR

Operasyonların teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

DMM, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlar ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.