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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin sürdüğünü açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulurken, sosyal medya hesapları ve internet siteleri hakkında erişim engeli uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çocukları, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

BEYOĞLU VE ŞİŞLİ'DE 'AİLEM GÜVENDE' DENETİMİ

Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla birlikte "Ailem Güvende" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Beş il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (KAOS GL) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
"Ailem Güvende" soruşturmasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir tanığın beyanları üzerine başlatıldığı öğrenildi. Tanığın, para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptığı belirtilen erkeklere ilişkin banka dekontları ile yazışmaları soruşturma makamlarına sunmasının ardından çalışmaların derinleştirilerek genişletildiği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem - 1

EŞ ZAMANLI GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Soruşturmalar kapsamında fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem - 2

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem - 3

YURT DIŞINDAN AKTARILAN FONLAR İNCELENİYOR

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin bilgi veren Gürlek, LGBT ve ahlaksızlığı teşvik ettiği değerlendirilen dernekler hakkında MASAK incelemeleri yapıldığını aktardı. İncelemelerde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı belirlendi. Para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığı açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem - 4

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma mensuplarına teşekkür eden Gürlek, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"

"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONU: 15 İLDE 162 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

BAKAN GÜRLEK SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU İFADELERİ KULLANDI:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla birlikte başlatılan "Ailem Güvende" operasyonlarında, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmektedir.

Soruşturmalarda, fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin, MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır.

Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheliye adli işlem - 5

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, Arif Saçlı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. "Zenne Arif" olarak tanınan Saçlı'nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, kamuoyunda ise sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtildi.

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