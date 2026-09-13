Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çocukları, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla birlikte "Ailem Güvende" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Beş il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (KAOS GL) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

"Ailem Güvende" soruşturmasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren bir tanığın beyanları üzerine başlatıldığı öğrenildi. Tanığın, para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptığı belirtilen erkeklere ilişkin banka dekontları ile yazışmaları soruşturma makamlarına sunmasının ardından çalışmaların derinleştirilerek genişletildiği belirtildi.