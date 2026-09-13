Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kişi, cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla verdi. Telefonda yapılan bilirkişi incelemesinin ardından karşısına çıkarılan fotoğraf, mesaj ve kayıtlar hakkında ayrıntılı beyanda bulunan şüpheli, bazı kişilerden para karşılığında uyuşturucu madde temin ettiğini, bazı adreslerde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini anlattı. Telefonundaki farklı tarihlere ait uyuşturucu görüntülerinin kimler tarafından kendisine gönderildiğini de savcılığa tek tek açıkladı.

TELEGRAM'DA ERKEKLERE ÇALIŞAN ERKEK "JİGOLO" AĞI

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli, telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. Dosyaya yansıyan anlatımlarda, bu ilişkiler için kullanılan IBAN hesapları ile Telegram kullanıcı adlarının da savcılığa bildirildiği görüldü.