Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yeni eğitim öğretim yılının resmi açılış töreninde yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Öğrencilerin gösterisine eşlik ederek çocuklarla birlikte "Çayeli'nden Öteye" türküsünü söyleyen Başkan Erdoğan'ın, kendisine kendi yazdığı şiir kitabını hediye eden küçük Bengü ile olan samimi sohbeti izleyenleri gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Tören kapsamında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

Tören sırasında sahneye çıkan öğrencilerin Karadeniz yöresine ait "Çayeli'nden Öteye" türküsünü seslendirdiği anlarda Başkan Erdoğan da onlara eşlik etti. Türkünün ardından çocukların performansını tebrik eden Başkan Erdoğan, derslerinde başarılar diledi.

KÜÇÜK BENGÜ İLE GÜLÜMSETEN DİYALOG



Türküyü seslendiren küçük Bengü, "Başkanım, ben size şiir kitabımı hediye etmiştim beni hatırlıyor musunuz, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığında." ifadelerini kullandı. Küçük kızın bu masum hatırlatması üzerine tebessüm eden Başkan Erdoğan, "Senin kendi şiir kitabın mıydı, sen yazmıştın hem de. Maşallah şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş, başarılar diliyorum" dedi.