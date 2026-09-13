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Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı ve gençlerle buluşma programı için kente gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından şehir merkezine ilerlediği güzergah boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 1

Rize'den Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine hareket etti.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 2

Yol güzergahında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SAMSUN'DA COŞKULU KARŞILAMA

Erdoğan, kara yoluyla şehir merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 3

Vatandaşlar "Terme pirinci tane tane, bizim sevgimiz bir tane", "Terme burada, Reis'in yanında", "Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz!" yazılı pankartlarla Erdoğan'ı karşıladı.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 4

İlçe girişinde toplanan kalabalık, Erdoğan'ın otobüsle alandan geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 5

Vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Başkan Erdoğan, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 6

Kalabalık arasında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 7

Kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgi karşısında büyük heyecan yaşadı.

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 8

İşte o karşılamadan kareler...

Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı 9

İşte o karşılamadan kareler...

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