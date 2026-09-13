Başkan Erdoğan'a Samsun'da sevgi seli! Vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı
Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı ve gençlerle buluşma programı için kente gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından şehir merkezine ilerlediği güzergah boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Rize'den Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine hareket etti.
Yol güzergahında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan, kara yoluyla şehir merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Vatandaşlar "Terme pirinci tane tane, bizim sevgimiz bir tane", "Terme burada, Reis'in yanında", "Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz!" yazılı pankartlarla Erdoğan'ı karşıladı.
İlçe girişinde toplanan kalabalık, Erdoğan'ın otobüsle alandan geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulundu.
Vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Başkan Erdoğan, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.