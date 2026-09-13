Kalabalık arasında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı.

Kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgi karşısında büyük heyecan yaşadı.