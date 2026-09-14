Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce (ahaber.com.tr)

MUSTAFA YÜCE: "BU ÖDÜLLER HER ŞEYDEN ÖNCE EKİPLERİMİZİN BAŞARISI"

Gala gecesinde Turkuvaz Medya Grubu adına ödülleri alan Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce, yaptığı konuşmada ve röportajında şunları söyledi:



"Turkuvaz Medya Grubu adına bu Stevie Ödüllerini almak büyük bir mutluluk. Bu başarının arkasında her gün fikir üreten, sorun çözen ve işini daha iyi yapmak için emek veren arkadaşlarımız var. Böyle bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum. İnovasyon, dijital yayıncılık anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Yayıncılıkla teknolojiyi buluşturarak insanların doğru bilgiye erişimini kolaylaştıran dijital ürünler geliştirmeyi önemsiyoruz. Yapay zekânın sunduğu imkânları da bu anlayışla değerlendiriyor, okurlarımızın güvenini koruyarak onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de geliştirdiğimiz işlerin uluslararası alanda takdir görmesi, yeni fikirleri hayata geçirmek için bize cesaret veriyor. Bütün çalışma arkadaşlarıma, Stevie Ödülleri'ne ve jüri üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin."