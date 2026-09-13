En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı

İlçe girişinde toplanan vatandaşlar, otobüsle alandan geçen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalığın arasında ise hayatlarının en özel gününü yaşayan bir çift dikkat çekti.

Dünyaevine girmeye hazırlanan Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, kuaförden çıktıktan sonra düğün salonunun yolunu tutmak yerine Başkan Erdoğan'ı karşılamak için Tekkeköy ilçe girişine geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ

Genç çifti fark eden Başkan Erdoğan, gelin ve damadı seçim otobüsüne davet etti. Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz ile bir süre sohbet eden Erdoğan, geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi.