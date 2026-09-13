-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Samsun'da dünyaevine girmeye hazırlanan Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, kuaförden çıktıktan sonra düğün salonu yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti. Genç çifti seçim otobüsüne davet eden Başkan Erdoğan, bir süre sohbet ettiği geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 1

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere hava yoluyla Samsun'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara yoluyla kent merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 2

İlçe girişinde toplanan vatandaşlar, otobüsle alandan geçen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalığın arasında ise hayatlarının en özel gününü yaşayan bir çift dikkat çekti.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 3

DÜĞÜN SALONU YERİNE BAŞKAN ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİTTİLER

Dünyaevine girmeye hazırlanan Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, kuaförden çıktıktan sonra düğün salonunun yolunu tutmak yerine Başkan Erdoğan'ı karşılamak için Tekkeköy ilçe girişine geldi.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 4

Gelinlik ve damatlıklarıyla kalabalığın arasında Başkan Erdoğan'ı bekleyen genç çift, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 5

BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ

Genç çifti fark eden Başkan Erdoğan, gelin ve damadı seçim otobüsüne davet etti. Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz ile bir süre sohbet eden Erdoğan, geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 6

Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi.

En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı 7

Hayatlarının en özel gününde Başkan Erdoğan ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştı.

Sosyal medyadaki ilan hayatını kabusa çevirdi! Devre mülkünü satmak isterken evinden oldu
Sonraki Galeri
Sosyal medyadaki ilan hayatını kabusa çevirdi! Devre mülkünü satmak isterken evinden oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin