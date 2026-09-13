En mutlu günlerinde Başkan Erdoğan'ı karşılamaya gittiler! Gelin ve damat unutulmaz bir an yaşadı
Samsun'da dünyaevine girmeye hazırlanan Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, kuaförden çıktıktan sonra düğün salonu yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti. Genç çifti seçim otobüsüne davet eden Başkan Erdoğan, bir süre sohbet ettiği geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi.
Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere hava yoluyla Samsun'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara yoluyla kent merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
İlçe girişinde toplanan vatandaşlar, otobüsle alandan geçen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalığın arasında ise hayatlarının en özel gününü yaşayan bir çift dikkat çekti.
DÜĞÜN SALONU YERİNE BAŞKAN ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİTTİLER
Dünyaevine girmeye hazırlanan Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, kuaförden çıktıktan sonra düğün salonunun yolunu tutmak yerine Başkan Erdoğan'ı karşılamak için Tekkeköy ilçe girişine geldi.
Gelinlik ve damatlıklarıyla kalabalığın arasında Başkan Erdoğan'ı bekleyen genç çift, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ
Genç çifti fark eden Başkan Erdoğan, gelin ve damadı seçim otobüsüne davet etti. Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz ile bir süre sohbet eden Erdoğan, geline hediye takarak çifte mutluluklar diledi.