Kentteki toplu açılış töreninde halka hitap eden ve önemli mesajlar veren Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" ifadelerini kullanarak yaklaşan seçim sürecine işaret etti.

Ziyaret esnasında mahallenin yaşlı sakinleriyle yakından ilgilenen, hal ve hatırlarını soran Erdoğan, büyüklerinin hayır dualarını aldı. Başkan Erdoğan'ın gelişiyle birlikte mahalle adeta bayram yerine dönerken, çevrede toplanan gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Komşularıyla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Erdoğan, kendisiyle bir araya gelmek isteyen gençlerle de günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.