Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen çalışmayla çocukların dijital tehditlere, dezenformasyona ve bilgi kirliliğine karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukları dijital tehditlere karşı korumaya yönelik yeni bir çalışmayı duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulacak.

"EVLATLARIMIZ DA HEDEF ALINMAKTADIR"

Bilgi çağının beraberinde getirdiği tehditlere dikkati çeken Duran, dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonların yalnızca toplumsal huzuru değil, çocukları da hedef aldığını belirtti.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonlar, ne yazık ki sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır."

OKULLARDA YENİ KULÜPLER KURULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çocukları dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı korumak amacıyla yeni bir adım attığını açıklayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, evlatlarımızı bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdik."

Duran, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerinin Millî Eğitim Bakanlığının desteği ve iş birliğiyle kurulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında; Millî Eğitim Bakanlığımızın desteği ve iş birliğiyle, artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz."

ÇOCUKLAR MANİPÜLASYONLARA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLECEK

Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Duran, çocukların dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığını bildirdi.

Duran, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız, dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek."

BAKAN TEKİN'E TEŞEKKÜR

Burhanettin Duran, çalışmaya verilen destek nedeniyle Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Geleceğimizi koruma yolunda verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Millî Eğitim Bakanımız @Yusuf__Tekin olmak üzere Bakanlığımızın tüm kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

ÖĞRETMEN, VELİ VE ÖĞRENCİLERE DAVET

Yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Duran; öğretmenleri, velileri ve öğrencileri Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerinde aktif rol almaya çağırdı.

Duran, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; öğretmenlerimizi, velilerimizi ve sevgili yavrularımızı Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizde aktif rol almaya davet ediyorum. Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik."