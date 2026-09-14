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“Ailem Güvende” soruşturmasında yeni gelişme: Emre Tanış yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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“Ailem Güvende” soruşturmasında yeni gelişme: Emre Tanış yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Tanış’ın, erkek mağdurları para karşılığı erkek iş insanlarına pazarladığı ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı tespit edildi. LGBT aktivisti olduğu anlaşılan Tanış’ın birçok erkek mağduru pazarladığından bahisle soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu düzeni ve aile yapısının korunmasına yönelik titizlikle yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında adli makamlarca gözaltı kararı bulunan Emre Tanış, güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalanarak emniyete götürüldü.

EMRE TANIŞ YAKALANDI

ŞÜPHELİNİN YASA DIŞI KAZANÇ SAĞLADIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasında yer alan resmî tespitlere göre şüpheli Tanış'ın, erkek mağdurları para karşılığında bazı iş insanlarına pazarladığı ve bu yasa dışı ilişkiler üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

LGBT aktivisti olduğu tespit edilen şüphelinin, benzer yöntemlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiğinin değerlendirilmesi üzerine savcılık tarafından soruşturmanın kapsamının genişletildiği öğrenildi.

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#Emre Tanış
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