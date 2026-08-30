PEDAGOJİK SINIRLAR VE GELİŞİMSEL SORUMSUZLUK Çocuk kitabı dediklerimiz, sırf renkli resimlerden ve uyku öncesi hikâyelerden ibaret değildir. Her bir satır, bir çocuğun dünyayı, aileyi ve kendi kimliğini algılayış biçimini inşa eden birer yapı taşıdır. Küçük yaş grubundaki; henüz soyut kavramları işleme kabiliyeti gelişmemiş, pedagojik olarak korunmaya muhtaç çocuklara bu tür yetişkin temalarının ve karmaşık cinsel kimlik modellerinin "normalleştirilerek" sunulması, en hafif tabirle gelişimsel bir sorumsuzluktur.

TÜRKİYE'DEN "MUZIR NEŞRİYAT" KALKANI Çocukların masumiyetini ve pedagojik gerçekleri göz ardı eden bu küresel furyaya karşı Türkiye'nin attığı adımlar ise son derece kıymetli. Son dönemde pedagojik sınırları aşan bazı çocuk kitaplarının kamu otoritelerince "muzır neşriyat" kapsamına alınması (2023'te "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" ve 2024'te incelemeye takılan diğer üç kitap gibi), aileyi ve çocuğu koruma kararlılığının somut göstergeleri. Akademik çalışmaların da dikkat çektiği bu müdahaleler, bir sanatsal sansür değil; tam aksine çocuğun üstün yararını gözeten bir sivil savunma mekanizmasıdır.