LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor
Çizgi filmlerden dijital yayın ağlarına kadar her mecrayı kuşatan küresel ideolojik dayatma, nihayetinde en korunaklı sığınağımız olan çocuk kitaplığı raflarına kadar dayandı. Ekranlardaki agresif temsil stratejileri yetmezmiş gibi, şimdi de masalların masum satır aralarına serpiştirilen yönlendirici söylemlerle doğrudan çocukların zihinsel berraklığı hedef alınıyor.
Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın San Francisco şehrindeki Mechanics' Institute, 1969'dan bu yana yayımlanan 200'den fazla LGBTQ+ temalı çocuk kitabını içeren devasa bir arşivi araştırmacıların ve ailelerin erişimine açtı.
DENETİMDEN MUAF "BAĞIMSIZ KÜTÜPHANE" ZIRHI
Eşcinsel bir baba olan koleksiyoner Randall Tarpey-Schwed'in kızları için kitap toplamaya başlamasıyla oluşan bu koleksiyon, bugün "bağımsız kütüphane" zırhına bürünerek okul kurullarının sansüründen ve kamusal denetimden muaf tutulmaya çalışılıyor. Üstelik bu durum, çocuk edebiyatında masumiyetin yerini nasıl adım adım ideolojik bir dönüşüme bıraktığının da açık bir kanıtı.
AİLELER KAZAN KALDIRDI: "ÇOCUĞUMUN DEĞER DÜNYASI BİZE AİTTİR"
Kütüphane Müdürü Myles Cooper'ın girişimleriyle erişime açılan bu arşivler karşısında panikleyen ve tepki gösteren velilere hak vermemek elde değil. Aileler haklı olarak haykırıyor: "Çocuğuma ne okutulacağına, onun değer dünyasını kimin şekillendireceğine karar verme hakkı öncelikle bana aittir!"