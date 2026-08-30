-°C
CANLI YAYIN

LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor

Çizgi filmlerden dijital yayın ağlarına kadar her mecrayı kuşatan küresel ideolojik dayatma, nihayetinde en korunaklı sığınağımız olan çocuk kitaplığı raflarına kadar dayandı. Ekranlardaki agresif temsil stratejileri yetmezmiş gibi, şimdi de masalların masum satır aralarına serpiştirilen yönlendirici söylemlerle doğrudan çocukların zihinsel berraklığı hedef alınıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın San Francisco şehrindeki Mechanics' Institute, 1969'dan bu yana yayımlanan 200'den fazla LGBTQ+ temalı çocuk kitabını içeren devasa bir arşivi araştırmacıların ve ailelerin erişimine açtı.

LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor - 1

DENETİMDEN MUAF "BAĞIMSIZ KÜTÜPHANE" ZIRHI

Eşcinsel bir baba olan koleksiyoner Randall Tarpey-Schwed'in kızları için kitap toplamaya başlamasıyla oluşan bu koleksiyon, bugün "bağımsız kütüphane" zırhına bürünerek okul kurullarının sansüründen ve kamusal denetimden muaf tutulmaya çalışılıyor. Üstelik bu durum, çocuk edebiyatında masumiyetin yerini nasıl adım adım ideolojik bir dönüşüme bıraktığının da açık bir kanıtı.

LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor - 2

AİLELER KAZAN KALDIRDI: "ÇOCUĞUMUN DEĞER DÜNYASI BİZE AİTTİR"

Kütüphane Müdürü Myles Cooper'ın girişimleriyle erişime açılan bu arşivler karşısında panikleyen ve tepki gösteren velilere hak vermemek elde değil. Aileler haklı olarak haykırıyor: "Çocuğuma ne okutulacağına, onun değer dünyasını kimin şekillendireceğine karar verme hakkı öncelikle bana aittir!"

LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor - 3

PEDAGOJİK SINIRLAR VE GELİŞİMSEL SORUMSUZLUK

Çocuk kitabı dediklerimiz, sırf renkli resimlerden ve uyku öncesi hikâyelerden ibaret değildir. Her bir satır, bir çocuğun dünyayı, aileyi ve kendi kimliğini algılayış biçimini inşa eden birer yapı taşıdır. Küçük yaş grubundaki; henüz soyut kavramları işleme kabiliyeti gelişmemiş, pedagojik olarak korunmaya muhtaç çocuklara bu tür yetişkin temalarının ve karmaşık cinsel kimlik modellerinin "normalleştirilerek" sunulması, en hafif tabirle gelişimsel bir sorumsuzluktur.

LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor - 4

TÜRKİYE'DEN "MUZIR NEŞRİYAT" KALKANI

Çocukların masumiyetini ve pedagojik gerçekleri göz ardı eden bu küresel furyaya karşı Türkiye'nin attığı adımlar ise son derece kıymetli. Son dönemde pedagojik sınırları aşan bazı çocuk kitaplarının kamu otoritelerince "muzır neşriyat" kapsamına alınması (2023'te "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" ve 2024'te incelemeye takılan diğer üç kitap gibi), aileyi ve çocuğu koruma kararlılığının somut göstergeleri. Akademik çalışmaların da dikkat çektiği bu müdahaleler, bir sanatsal sansür değil; tam aksine çocuğun üstün yararını gözeten bir sivil savunma mekanizmasıdır.

LGBT sapkınlığı çocuk kitaplarına kadar sıçradı! ABD'de tepkiler çığ gibi büyüyor - 5

EDEBİYAT MI, TOPLUMSAL MÜHENDİSLİK Mİ?

Sabah'ın haberine göre, Neticede edebiyat; çocukların hayal gücünü zenginleştirmeli, onlara erdemi, sevgiyi ve evrensel insanı anlatmalı. Birtakım marjinal ajandaların, "özgürlük" veya "farkındalık" kılıfı altında küçük yaştaki zihinlere boca edilmesi edebiyat değil, toplumsal mühendisliktir. Geleceğimizi korumak istiyorsak önce çocuk kitaplarının kapağını kime ve neye açtığımıza çok daha dikkatli bakmak zorundayız.

CHP ve Yeni Parti kavgasında yeni perde! 1,9 milyon üyenin kişisel bilgileri gitti mi?
Sonraki Haber
CHP ve Yeni Parti kavgasında yeni perde! 1,9 milyon üyenin kişisel bilgileri gitti mi?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın