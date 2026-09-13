Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.