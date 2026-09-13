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Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da Suriye lideri Ahmed Şara ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Bakan Fidan burada Suriye lideri Şara ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildiği belirtildi.

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