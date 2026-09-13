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İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi"

İsrail medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Orta Doğu'da ve küresel diplomaside artan etkisini manşetlerine taşıdı. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Calcalist, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgede göz ardı edilmesi mümkün olmayan küresel bir aktöre dönüştürdüğünü ve Tel Aviv yönetimi karşısında etki alanını rekor düzeyde genişlettiğini açıkça ifade etti.

İsrail'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde yer alan kapsamlı analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki diplomatik ve stratejik etki alanını olağanüstü biçimde genişlettiği vurgulandı.

İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi" - 1

İSRAİL MEDYASINDAN ÇARPICI ANALİZ: "ERDOĞAN ETKİ ALANINI GENİŞLETTİ"

Türkiye'nin yükselen nüfuzuna dikkat çekilen yazıda Calcalist, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadelerini kullandı.

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Gazete ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladı." sözleriyle Ankara'nın tavizsiz ve kararlı duruşuna dikkat çekti.

İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi" - 2

TİCARETTE TAM KOPUŞ: İLİŞKİLER SIFIRLANDI

Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da sert biçimde kopma noktasına geldiğini belirten İsrail basını, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında Türkiye'nin aldığı sert tedbirlere değindi.

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Yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticareti Mayıs 2024'ten itibaren tamamen durdurduğu ve ticaret hacminin sıfır seviyesine indiği yönündeki resmi veriler hatırlatıldı.

İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi" - 3

GERİLİM SURİYE SAHASINA TAŞINDI

Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin, on binlerce masum Filistinlinin katledildiği Gazze Şeridi ile sınırlı kalmadığı ve Suriye sahasına da taşındığı kaydedildi. Ankara'da, İsrail'in Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine yönelik gayrimeşru saldırılarının doğrudan Türkiye için de tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu belirtildi.

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Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'nin Suriye'nin "ana hamilerinden biri hâline geldiğinin" altı çizilirken Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında tam destek sunduğu ve iki ülke arasında 2 yıl içinde 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle derin bir ekonomik entegrasyon başlattığı bildirildi.

İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi" - 4

DİPLOMASİDE TÜRKİYE RÜZGÂRI: WASHINGTON VE ARAP DÜNYASINDA YÜKSELEN GÜÇ

Başkan Erdoğan'ın küresel arenada kurduğu stratejik dengelerin İsrail'i köşeye sıkıştırdığı ifade edilen analizde, Türkiye'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Ankara'nın aynı zamanda Pakistan ve Suudi Arabistan ile tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza atarak İslam dünyasındaki liderliğini pekiştirdiği vurgulandı.

İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi" - 5

Türkiye ile ABD arasındaki güçlü diplomatik temaslara da dikkat çekilen yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne bizzat katıldığı hatırlatıldı.

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