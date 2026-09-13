İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi"

GERİLİM SURİYE SAHASINA TAŞINDI

Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin, on binlerce masum Filistinlinin katledildiği Gazze Şeridi ile sınırlı kalmadığı ve Suriye sahasına da taşındığı kaydedildi. Ankara'da, İsrail'in Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine yönelik gayrimeşru saldırılarının doğrudan Türkiye için de tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'nin Suriye'nin "ana hamilerinden biri hâline geldiğinin" altı çizilirken Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında tam destek sunduğu ve iki ülke arasında 2 yıl içinde 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle derin bir ekonomik entegrasyon başlattığı bildirildi.