İsrail basınında Başkan Erdoğan itirafı: "Türkiye görmezden gelinemez bir güç haline geldi"
İsrail medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Orta Doğu'da ve küresel diplomaside artan etkisini manşetlerine taşıdı. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Calcalist, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgede göz ardı edilmesi mümkün olmayan küresel bir aktöre dönüştürdüğünü ve Tel Aviv yönetimi karşısında etki alanını rekor düzeyde genişlettiğini açıkça ifade etti.
İsrail'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde yer alan kapsamlı analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki diplomatik ve stratejik etki alanını olağanüstü biçimde genişlettiği vurgulandı.
İSRAİL MEDYASINDAN ÇARPICI ANALİZ: "ERDOĞAN ETKİ ALANINI GENİŞLETTİ"
Türkiye'nin yükselen nüfuzuna dikkat çekilen yazıda Calcalist, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadelerini kullandı.
Gazete ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladı." sözleriyle Ankara'nın tavizsiz ve kararlı duruşuna dikkat çekti.
TİCARETTE TAM KOPUŞ: İLİŞKİLER SIFIRLANDI
Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da sert biçimde kopma noktasına geldiğini belirten İsrail basını, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında Türkiye'nin aldığı sert tedbirlere değindi.
Yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticareti Mayıs 2024'ten itibaren tamamen durdurduğu ve ticaret hacminin sıfır seviyesine indiği yönündeki resmi veriler hatırlatıldı.