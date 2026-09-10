Çelik Kubbe'nin oyun değiştirici sistemi: Gürz katliamcı İsrail'in gözünü korkuttu!

Türkiye'nin yeni nesil mobil hava savunma sistemi Gürz, sahip olduğu radar, füze ve 35 milimetrelik top sistemiyle savunma alanında dikkatleri üzerine çekti. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Gürz'ün Korkut ve Sungur gibi mevcut sistemleri mobil bir platformda birleştirdiğini belirtirken, Doç. Dr. Kemal Olçar ise sistemin taarruzi harekat gerçekleştiren birliklerin korunmasında kritik rol oynayabileceğini söyledi.

GÜRZ BİR SAVUNMA MI YOKSA TAARRUZ SİLAHI MI?

İsrail'in yakından izlediği ve "oyun değiştirici" olarak lanse edilen yeni yerli hava savunma sistemi Gürz'ün stratejik önemine değinen Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "ABD'deki bazı yayın kuruluşları Türkiye bir şeyi ürettiği zaman sanki bu büyük bir tehditmiş, 'Türkiye fazla oluyor' gibi olayı biraz abartıyorlar. Aslında burada Gürz dediğimiz sistem, envanterimizde var olan Korkut top sistemi ile Sungur füze sistemini 8x8 hareketli ve tekerlekli yeni bir araç üzerinde birleştiren bir yapıdır. Rusların Pantsir sistemi gibi nokta hava savunma sistemidir. Bir tugay intikal halindeyken onu korumak için ya da sabit bir tesisi savunmak için kullanılır. İnsansız hava araçlarına, uçaklara veya helikopterlere karşı AESA radarıyla kilit atarak menziline göre füze ya da 35 milimetrelik parçacıklı mühimmat ateşler. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ürettiği Tolga sistemi de benzer bir örnektir. ASELSAN'ın geliştirdiği bu 8x8 tekerlekli sistem, hareket halindeyken duraksamadan atış yapabiliyor ve konvoyların dışarıdan ekstra bir desteğe ihtiyaç duymadan kendini korumasını sağlıyor. Neticede bu tamamen savunma amaçlıdır, kimseyi tehdit etmez" ifadelerini kullandı.