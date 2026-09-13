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Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’in en büyük sağlık üslerinden biri olan Samsun Şehir Hastanesi’ni görkemli bir törenle hizmete açtı. Törende önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Samsun’a karşı tarihi bir vazifenin yerine getirildiğini vurgularken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kente yapılan ve devam eden devasa ulaşım yatırımlarını tek tek açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Karadeniz'in kapısı ve İstiklal'in meşalesi Samsun'a yeni hizmetler, yatırımlar ve müjdelerle gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan; bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Şehir Hastanemizin hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kurdeleyi Başkan Erdoğan kestiKurdeleyi Başkan Erdoğan kesti KURDELEYİ BAŞKAN ERDOĞAN KESTİ

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Başkan Erdoğan, dualar ve kurdele kesimiyle dev sağlık kompleksini resmen hizmete açtı.

Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal... - 1

BAKAN URALOĞLU: "AK PARTİ'NİN ESER SİYASETİYLE KİMSE YARIŞAMAZ"

Açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimsenin yarışamayacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizin, AK Belediyelerin ve Merkezi Hükümetin 24 yıl içinde ülkemize kazandırdıkları aşikar. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık" dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal... - 2

77 İL BİRBİRİNE BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLANDI

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde "Yaparsa AK Parti yapar" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolundan demiryoluna, havacılıktan denizciliğe, haberleşmeden dijital altyapıya kadar ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımları hayata geçirdik. Elbette devamını yapacağız. Bölünmüş yollarımız 6 bin 101 kilometreydi. Samsun hiçbir ilimize bölünmüş yollar ile bağlanamıyordu. Bugün olan 30 bin 205 kilometreye çıkardık bölünmüş yolları. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı" şeklinde konuştu.

Demiryolu ve havacılık alanındaki rekorlara da değinen Uraloğlu, "Ülkemizi 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı ile donattık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı demiryolu işletmecisiyiz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak mantığıyla uçuş ağını genişlettik. 26 olan havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirmişiz, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var" sözleriyle aktardı. Uraloğlu ayrıca yerli ve milli haberleşme atağına ilişkin, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı başarıyla uzaya gönderdik. Şimdi 7A'ya da başladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal... - 3

ŞEHİR HASTANESİNE RAYLI SİSTEM VE KARAYOLU MÜJDESİ

Samsun Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve ulaşım projelerinin önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Modern tesisleriyle Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir sağlık kompleksi olduğunun altını çizmek istiyorum. Hastanenin yapılışında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Acil girişine bağlantı sağlayan 2,3 kilometrelik kesimi bitirdik. Şehir Hastanemizin karayolu bağlantısı tamamlandığında, Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kamu kampüsünün ulaşım ağını bütünleyeceğiz. Aynı zamanda yaklaşık on gün önce temelini burada attığımız tramvay hattı ile de gerçekleştireceğiz. Böylece hastanemize hem karayolu hem de raylı sistemle entegre, konforlu ve kesintisiz erişim imkânını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal... - 4

SAMSUN'A 120 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

Son 24 yılda Samsun'a yapılan yatırımların 120 milyar lirayı aştığını belirten Uraloğlu, "Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nu bitirdik. Buradan İstanbul'a, Mersin'e, Ankara'ya kadar bütün bölünmüş yolları bitirdik. Çok şükür Samsun bölünmüş yollardan nasibini almış bir şehir. Şehir içi trafiğine nefes aldıran Yeşilkent Kavşağı'nı hizmete açtık. Çevre yolunu da biz bitirdik. Onda da Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var; Allah ondan razı olsun. Samsun, AK Partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam ettiği müddetçe -ki bizim bundan şüphemiz yok- biz de Allah'ın izniyle hem Samsun'umuza hem Karadeniz'imize hem de bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Batı Çevre Yolu müjdesini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "Geçtiğimiz günlerde orayı da ziyaret ettik ve çevre yolumuzla birlikte Samsun Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu, Havza Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu gibi 8 tane projemizde de çalışmaya devam ediyoruz. Ankara'dan gelip de Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Yakakent, Sinop istikametine gidecek olan bütün hemşerilerimiz onu kullanacak. Dolayısıyla şehir içi de nefes almış olacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal... - 5

HIZLI TREN VE HAVALİMANI KAPASİTESİNDE BÜYÜK ADIM

Demiryolu hamlesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas hattının rehabilitasyonunu, Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattı'nı ve Gelemen Lojistik Merkezi'nin yapımını tamamladık. Havza OSB İltisak Hattı projesini bu yıl içerisinde bitirmeyi de planlıyoruz. Uzunluğu 293 kilometre olan Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Demiryolu projemizi 3 kesim halinde projelendirdik. Bakın herkes laf yapıyor, laf üretiyor; biz icraat üretiyoruz. Samsun'a gelecek olan hızlı treni biz Kırıkkale'den yola çıkardık. Çorum'a kadar yapım çalışmaları devam ediyor. Merzifon-Çorum-Havza kesiminin de ihalesini yaptık. Ona da inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında başlarız. Havza'dan Kavak'tan Samsun'a kadar gelecek olan hattımız… Onun da ihalesini inşallah yine önümüzdeki sene yapmış olacağız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla" ifadelerini kullandı.

Son olarak Samsun Çarşamba Havalimanı terminal binası çalışmalarına değinen Bakan Uraloğlu, "Bugün de ziyaret ettim, gayet iyi gidiyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminali kazandıracağız. Samsun sanayisinde, altyapısında, savunma sanayinde çok iyi. Biz de Allah'ın izniyle ulaştırma olarak geri kalmayacağız. Havalimanımızın kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz" sözleriyle müjdeleri sıraladı.

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