Bakan Uraloğlu'ndan Samsun'a dev ulaşım müjdeleri: Hızlı tren, yeni yollar, yeni terminal...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Karadeniz'in kapısı ve İstiklal'in meşalesi Samsun'a yeni hizmetler, yatırımlar ve müjdelerle gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan; bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Şehir Hastanemizin hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimsenin yarışamayacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizin, AK Belediyelerin ve Merkezi Hükümetin 24 yıl içinde ülkemize kazandırdıkları aşikar. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık" dedi.

77 İL BİRBİRİNE BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLANDI

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde "Yaparsa AK Parti yapar" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolundan demiryoluna, havacılıktan denizciliğe, haberleşmeden dijital altyapıya kadar ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımları hayata geçirdik. Elbette devamını yapacağız. Bölünmüş yollarımız 6 bin 101 kilometreydi. Samsun hiçbir ilimize bölünmüş yollar ile bağlanamıyordu. Bugün olan 30 bin 205 kilometreye çıkardık bölünmüş yolları. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı" şeklinde konuştu.

Demiryolu ve havacılık alanındaki rekorlara da değinen Uraloğlu, "Ülkemizi 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı ile donattık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı demiryolu işletmecisiyiz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak mantığıyla uçuş ağını genişlettik. 26 olan havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirmişiz, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var" sözleriyle aktardı. Uraloğlu ayrıca yerli ve milli haberleşme atağına ilişkin, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı başarıyla uzaya gönderdik. Şimdi 7A'ya da başladık" ifadelerini kullandı.