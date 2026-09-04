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Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alman spor giyim devi Adidas, İsrail'de başlattığı "Single Shoe Service" kampanyasında bacağını kaybeden eski İsrail askeri Shalev Biton'u reklam yüzü olarak kullanmasıyla tepki topladı. Tek uzvunu kaybeden kişilerin ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı çift fiyatının yüzde 50'sine satın alabilmesini sağlayan kampanyada bir İsrail askerinin öne çıkarılması, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayat boyu sürecek yaralanmalar yaşayan on binlerce Filistinlinin dramı sürerken tartışma yarattı.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 1

Almanya merkezli spor giyim markası Adidas, İsrail pazarında başlattığı yeni reklam kampanyasıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Şirket, ampüteler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişiler için hazırladığı "Single Shoe Service" uygulamasının tanıtımında, eski İsrail işgal gücü Shalev Biton'u reklam yüzü olarak kullandı.

ADİDAS'TAN SKANDAL TERCİH! REKLAM YÜZÜ İSRAİLLİ ASKER
Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 2

Kampanya kapsamında yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan müşterilere, seçtikleri tek ayakkabıyı çift fiyatının yaklaşık yüzde 50'sine satın alma imkanı sunuldu.

Ancak Adidas'ın bu sosyal hizmet uygulamasını tanıtmak için İsrail işgal güçlerinde görev yapmış bir ismi tercih etmesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden ve kalıcı engellerle yaşamaya mahkum edilen binlerce Filistinlinin yaşadığı trajediyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 3

ADİDAS'IN REKLAM YÜZÜ: ESKİ İSRAİL İŞGAL GÜCÜ SHALEV BİTON

Kampanyada yer alan Shalev Biton, hayatının bir anda değişebileceğini ancak hareket etmeye, spor yapmaya ve yaşamın içinde kalmaya devam ettiğini anlatıyor.

Reklam filminde Biton'un Adidas mağazasında alışveriş yaptığı ve spor yaptığı görüntülere yer veriliyor.

Adidas Israel'in kampanyası, ampüteler ile alt uzuvlarında farklılık bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı çift olarak satın almak zorunda kalmamasını amaçlıyor.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 4

Biton'un, 2021 yılında yaşadığı olayda ağır yaralandığı ve bir bacağını kaybettiği, daha sonra ise Adidas'ın "Single Shoe Service" kampanyasının yüzü olduğu bildirildi.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 5

GAZZE'DE ON BİNLERCE İNSAN KALICI YARALANMALARLA BAŞ BAŞA

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasının tartışma yaratmasının en önemli nedenlerinden biri de Gazze'deki tablo oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 42 bin kişi hayat boyu sürebilecek ve uzun süreli rehabilitasyon gerektiren yaralanmalar yaşadı. Bu kişilerin dörtte birini çocuklar oluşturuyor.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 6

DSÖ'nün değerlendirmesine göre 5 binden fazla kişi ampütasyonla karşı karşıya kalırken, binlerce kişi de ciddi kol ve bacak yaralanmaları, omurilik ve beyin travmaları ile ağır yanıklar nedeniyle uzun süreli tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 7

"TEK AYAKKABI" REKLAMI, GAZZE'NİN KAYIP UZUVLARIYLA YAN YANA GELDİ

Adidas'ın İsrail'de tek ayakkabı hizmetini bir İsrail işgal gücü üzerinden tanıtması, Gazze'de binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiği bir dönemde sert eleştirileri beraberinde getirdi.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 8

Gazze'de savaş nedeniyle ampütasyon yaşayan binlerce kişinin protez, tıbbi ekipman ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu uluslararası kuruluşların raporlarına da yansıdı.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 9

Associated Press'in haberine göre, Gazze'deki binlerce ampüte, protez uzuv ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hayatlarını yeniden kurmakta büyük zorluk çekiyor. Bölgedeki rehabilitasyon ve protez imkanlarının da ihtiyacın çok gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 10

ÇOCUK AMPÜTELERİN SAYISI DÜNYA KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE

Gazze'deki saldırılar sonucunda çok sayıda çocuk da kalıcı engellerle yaşamaya başladı.

UNRWA, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanarak Gazze'de yaklaşık 42 bin kişinin hayatını değiştiren yaralanmalar yaşadığını ve bunların dörtte birinin çocuk olduğunu bildirdi.

BM kaynaklarında Gazze'nin, modern tarihte en büyük çocuk ampüte nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 11

ADİDAS'A YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA TERCİH ETTİĞİ REKLAM YÜZÜ VAR

Adidas'ın "Single Shoe Service" uygulaması, doğrudan engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bir hizmet olarak sunuluyor.

Ancak markanın İsrail'deki kampanyanın yüzü olarak, İsrail işgal güçlerinde görev yapmış Shalev Biton'u tercih etmesi, Gazze'deki savaşın yol açtığı kitlesel yaralanmalar ve ampütasyonlar nedeniyle kampanyayı tartışmaların merkezine taşıdı.

Eleştirilerin odağında ise, ampüte bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bir hizmetin tanıtımında İsrail işgal güçlerinde görev yapmış bir işgal gücünün öne çıkarılması bulunuyor.

Gazze'de saldırılar nedeniyle on binlerce kişi kalıcı yaralanmalarla yaşamaya çalışırken ve binlerce kişi uzuvlarını kaybederken, Adidas'ın İsrail pazarındaki kampanyasında bir İsrail işgal gücünü reklam yüzü olarak tercih etmesi, sosyal medyada markaya yönelik tepkilerin büyümesine neden oldu.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 12

GAZZE'DE REHABİLİTASYON SİSTEMİ DE AĞIR BASKI ALTINDA

Gazze'deki sorun yalnızca yaralanmaların ve ampütasyonların sayısıyla sınırlı değil.

BM ve uluslararası sağlık kuruluşlarının raporları, sağlık altyapısındaki yıkım, rehabilitasyon merkezlerinin kapasite yetersizliği, tıbbi malzeme eksikliği ve protez uzuvlara erişimde yaşanan sorunların binlerce kişinin tedavisini daha da zorlaştırdığına işaret ediyor.

Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti 13

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre Gazze'de binlerce kişi ampütasyonun ardından uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyarken, mevcut sağlık ve rehabilitasyon altyapısı bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor.

Adidas'ın İsrail'de başlattığı kampanyanın, tam da Gazze'de uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinlinin protez ve rehabilitasyon imkanlarına erişmek için mücadele ettiği bir dönemde bir İsrail işgal gücünün üzerinden tanıtılması, markanın tercihine yönelik eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

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