Adidas'ın İsrail'deki tek ayakkabı kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması Gazze'deki yaralanmaların gölgesinde tepki çekti

Alman spor giyim devi Adidas, İsrail'de başlattığı "Single Shoe Service" kampanyasında bacağını kaybeden eski İsrail askeri Shalev Biton'u reklam yüzü olarak kullanmasıyla tepki topladı. Tek uzvunu kaybeden kişilerin ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı çift fiyatının yüzde 50'sine satın alabilmesini sağlayan kampanyada bir İsrail askerinin öne çıkarılması, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayat boyu sürecek yaralanmalar yaşayan on binlerce Filistinlinin dramı sürerken tartışma yarattı.

Almanya merkezli spor giyim markası Adidas, İsrail pazarında başlattığı yeni reklam kampanyasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Şirket, ampüteler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişiler için hazırladığı "Single Shoe Service" uygulamasının tanıtımında, eski İsrail işgal gücü Shalev Biton'u reklam yüzü olarak kullandı. ADİDAS'TAN SKANDAL TERCİH! REKLAM YÜZÜ İSRAİLLİ ASKER

Kampanya kapsamında yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan müşterilere, seçtikleri tek ayakkabıyı çift fiyatının yaklaşık yüzde 50'sine satın alma imkanı sunuldu. Ancak Adidas'ın bu sosyal hizmet uygulamasını tanıtmak için İsrail işgal güçlerinde görev yapmış bir ismi tercih etmesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden ve kalıcı engellerle yaşamaya mahkum edilen binlerce Filistinlinin yaşadığı trajediyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

ADİDAS'IN REKLAM YÜZÜ: ESKİ İSRAİL İŞGAL GÜCÜ SHALEV BİTON Kampanyada yer alan Shalev Biton, hayatının bir anda değişebileceğini ancak hareket etmeye, spor yapmaya ve yaşamın içinde kalmaya devam ettiğini anlatıyor. Reklam filminde Biton'un Adidas mağazasında alışveriş yaptığı ve spor yaptığı görüntülere yer veriliyor. Adidas Israel'in kampanyası, ampüteler ile alt uzuvlarında farklılık bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı çift olarak satın almak zorunda kalmamasını amaçlıyor.

Biton'un, 2021 yılında yaşadığı olayda ağır yaralandığı ve bir bacağını kaybettiği, daha sonra ise Adidas'ın "Single Shoe Service" kampanyasının yüzü olduğu bildirildi.