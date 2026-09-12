Google'ın robotlar ve otonom sistemler için çip geliştirmek üzere İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kaminitz liderliğinde özel bir ekip kurduğu ve İsrail'de yeni yapay zekâ çipleri üreteceği bildirildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken gelen söz konusu hamle tepki çekerken, İsrail'in Haaretz gazetesi Google'ın veri ağı çiplerinin geliştirilmesi için eski NVIDIA İsrail yöneticisi ve İsrail merkezli veri altyapısı ve teknoloji şirketi Pliops'un üst yöneticisi Ido Bukspan'ı da işe aldığını kaydetti.

Google'ın İsrail'de yapay zekâ çipi üretmek için üst düzey yöneticiler ve donanım mühendislerinden oluşan güçlü bir ekip kurduğu aktarılan haberde, şirketin Google Cloud bünyesinde 2021'de İsrail'de çip üretme faaliyetlerine başladığı belirtildi. Şirketin hâlihazırda Tel Aviv ve Hayfa'da yaklaşık 700 mühendis istihdam ederek çip ve bilgi işlem altyapısını geliştirdiği vurgulandı.