Soykırım sürerken skandal yatırım! Google İsrail'de yapay zeka ekibi kurdu
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırıları aralıksız devam ederken, ABD merkezli küresel teknoloji devi Google'dan tepki çeken bir hamle geldi. Google, İsrail'de robotlar ve otonom sistemlere yönelik yeni nesil yapay zeka çipleri geliştirmek amacıyla İsrailli isimlerin liderliğinde özel bir mühendislik ekibi kurarak ülkedeki faaliyetlerini genişletti.
Google'ın robotlar ve otonom sistemler için çip geliştirmek üzere İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kaminitz liderliğinde özel bir ekip kurduğu ve İsrail'de yeni yapay zekâ çipleri üreteceği bildirildi.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken gelen söz konusu hamle tepki çekerken, İsrail'in Haaretz gazetesi Google'ın veri ağı çiplerinin geliştirilmesi için eski NVIDIA İsrail yöneticisi ve İsrail merkezli veri altyapısı ve teknoloji şirketi Pliops'un üst yöneticisi Ido Bukspan'ı da işe aldığını kaydetti.
Google'ın İsrail'de yapay zekâ çipi üretmek için üst düzey yöneticiler ve donanım mühendislerinden oluşan güçlü bir ekip kurduğu aktarılan haberde, şirketin Google Cloud bünyesinde 2021'de İsrail'de çip üretme faaliyetlerine başladığı belirtildi. Şirketin hâlihazırda Tel Aviv ve Hayfa'da yaklaşık 700 mühendis istihdam ederek çip ve bilgi işlem altyapısını geliştirdiği vurgulandı.
GAZZE'DE KATLİAM SÜRERKEN YENİ NESİL YAPAY ZEKA ÇİPİ
Kurulan yeni ekibin, işlem süreçlerinin hızlandırılması ve bulut kaynaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması amacıyla yapay zekâ görevlerini bulut sunucuları yerine doğrudan cihazlar üzerinden çalıştırmaya yönelik bir yapay zekâ yongası geliştirdiği bildirildi.
İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Kaminitz, girişimin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak projenin başına geçtiğini duyurdu. Şirketin bazı mühendislerinin de Kaminitz'e katıldığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepkiler sürerken Google'ın İsrail'deki teknoloji yatırımlarını genişletmesi dikkat çekti. Haaretz'in haberinde, söz konusu hamleyle ilgili Google'ın resmi bir açıklama ve yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.
GAZZE'DE SOYKIRIM BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: ŞEHİT SAYISI 73 BİNİ AŞTI
Küresel teknoloji şirketlerinin İsrail'deki faaliyetleri sürerken Gazze'deki insanlık dramı ve katliam da her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 73 bin 738 Filistinli şehit oldu.
Gazze'de sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1.369 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 627 kişi yaralandı ve enkaz altından 831 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.