Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere Suriye'ye geldi. Bakan Fidan, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

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Fidan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair mesajında "Türkiye- Suriye ilişkileri 2 yıldır ivme kazandı. Eski Suriye dünyadan izoleydi. Yeni Suriye'nin gelmesi bölgeye istikrar getirdi. " dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye ziyaret planı var. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu ediyor.

SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen yapıcı bir cevap.

İsrail Suriye'de istikrarsızlık istiyor. Ebu Zuhur Hava üssüne yapılan saldırı bunun net bir örneği. İsrail'in saldırıları terörle mücadeleye zarar veriyor. İsrail'in izlediği politikalar, olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte.

İsrail Şam'ın askeri kapasiteni hedef alıyor. Bölgede herkese yetecek kadar refah ve barış var.

Ayrıntılar geliyor...

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Şam temasları kapsamında ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya gelecek.