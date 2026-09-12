Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve kollukta daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, eşi Çağla Öz'ün sosyal medyada tanınan bir kişi olduğunu ve paylaşımlarının etkileşim amacı taşıdığını savundu. Paylaşımlarının çoğunun ironi olduğunu belirten Tançalan, mafyavari olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini ve devlet kurumlarına zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde hakkındaki iddialara ilişkin savunma yaptı. Tançalan, düğününde takılan yüksek miktardaki altınların emanet olduğunu ve düğün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU? Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Düğün masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını öne süren Tançalan, İstanbul'daki nişan ve Van'daki düğünde eşi Çağla Öz'e takılan takı setleri, bilezikler ve diğer altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk'un sahibi Veysi Kahvecioğlu'ndan emanet olarak alındığını iddia etti.

Maddi durumunun söz konusu altınları satın almaya elvermediğini belirten Tançalan, eski eşiyle mal paylaşımı ve nafaka davasının devam ettiğini, yaklaşık bir yıldır nafaka ödeyemediğini ve düğün için birçok arkadaşından borç aldığını ifade etti.

Tançalan, altınların kuyumcu tarafından firma reklamı amacıyla getirildiğini ve düğün sonrasında geri götürüldüğünü öne sürerek, "Firma reklamlarını yapmak amacıyla altınları vantuz içerisinde getirdi, kendi ekipleri takıp çıkardı ve sonrasında altınları geri götürdüler. Diğer çeyrek ve yarım altınlar ise akrabalarımızın taktığı hediyelerdir. Altınları düğünden sonra iade ettik." dedi.

Sosyal medyada eşi için 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, kendisi için ise 25 özel takım hazırlandığı yönündeki iddialara da değinen Tançalan, bunların Soner Yılmaz isimli firmanın reklam sponsorluğu kapsamında hazırlanan haberlerden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.