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Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Van’da gösterişli düğünü ve düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paralarla gündeme gelen "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öz Tançalan’ın İstanbul’da gözaltına alındı.

Van'da gösterişli düğünü ve düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paralarla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

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Tançalan'ın tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
Son gelişmeye göre, hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

VAN'A SEVK EDİLECEK
Çağla Öz, annesi ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğü Van'a sevk edilecek.

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NE OLMUŞTU?
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

İfadesinin ardından bu kez "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VANLI KARA HAYDAR"IN ALTINLARI MERCEK ALTINDA

TANÇALAN'IN LÜKS YAŞAMINA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği lüks yaşamı, Dubai'deki şirketi, araçları, taşınmazları ve görkemli düğününde takılan yüksek tutarlı ziynet eşyalarına ilişkin savcılık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

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"DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR KİRALIKTI, SONRA İADE ETTİK"

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde hakkındaki iddialara ilişkin savunma yaptı. Tançalan, düğününde takılan yüksek miktardaki altınların emanet olduğunu ve düğün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne sürdü.

Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve kollukta daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, eşi Çağla Öz'ün sosyal medyada tanınan bir kişi olduğunu ve paylaşımlarının etkileşim amacı taşıdığını savundu. Paylaşımlarının çoğunun ironi olduğunu belirten Tançalan, mafyavari olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini ve devlet kurumlarına zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı - 1

Düğün masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını öne süren Tançalan, İstanbul'daki nişan ve Van'daki düğünde eşi Çağla Öz'e takılan takı setleri, bilezikler ve diğer altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk'un sahibi Veysi Kahvecioğlu'ndan emanet olarak alındığını iddia etti.

Maddi durumunun söz konusu altınları satın almaya elvermediğini belirten Tançalan, eski eşiyle mal paylaşımı ve nafaka davasının devam ettiğini, yaklaşık bir yıldır nafaka ödeyemediğini ve düğün için birçok arkadaşından borç aldığını ifade etti.

Tançalan, altınların kuyumcu tarafından firma reklamı amacıyla getirildiğini ve düğün sonrasında geri götürüldüğünü öne sürerek, "Firma reklamlarını yapmak amacıyla altınları vantuz içerisinde getirdi, kendi ekipleri takıp çıkardı ve sonrasında altınları geri götürdüler. Diğer çeyrek ve yarım altınlar ise akrabalarımızın taktığı hediyelerdir. Altınları düğünden sonra iade ettik." dedi.

Sosyal medyada eşi için 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, kendisi için ise 25 özel takım hazırlandığı yönündeki iddialara da değinen Tançalan, bunların Soner Yılmaz isimli firmanın reklam sponsorluğu kapsamında hazırlanan haberlerden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı - 2

POLİS EKİPLERİYLE ÇEKİLEN VİDEOYA İLİŞKİN SAVUNMA

Düğün günü polis ekipleriyle yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin de ifade veren Tançalan, düğün öncesinde olası bir sorun yaşanabileceğine dair duyum aldığını belirtti. Eşi Çağla Öz'ün bu nedenle sık sık panik atak geçirdiğini öne süren Tançalan, düğün salonu sahibinden gerekli güvenlik önlemlerini almasını istediğini ve salonun polis ekipleri tarafından da kontrol edildiğini söyledi.

Tançalan, düğün sırasında dışarıda bulunan polis memurlarına teşekkür etmek amacıyla yanlarına gittiğini belirterek, görüntülerinin kendisinin izni ve bilgisi olmadan çekildiğini savundu.

Polis memurlarına herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğunu ifade eden Tançalan, "Kesinlikle kendilerini rencide etmek veya emniyet teşkilatını küçük düşürmek gibi bir amacım yoktu. Eylemimi sosyal medyada farklı yöne çektiler. Devletimizin herhangi bir kurumunu aşağılama kastım yoktur. Bu videoyu çeken ve paylaşan kişilerden şikâyetçiyim." dedi.

"VANLI KARA HAYDAR" IN DÜĞÜN ALTINLARI BAŞKA ADRESTEN ÇIKTI

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesi kapsamında yürütülen aklama soruşturmasının izini süren emniyet güçleri, operasyonun odağını Muradiye ilçesine çevirdi. İlçeye bağlı Yakıncak Mahallesi'nde bulunan Süleyman Akar isimli şahsın ikametinde ve bu ikamete ait eklentilerde mahkeme kararıyla detaylı bir arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, ana soruşturma dosyasının merkezinde yer alan Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaportun yanı sıra adeta bir kuyumcu dükkanını andıran ziynet eşyaları ile yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı - 3

GİZLİ EKLENTİDEN 66 BİLEZİK VE METRELERCE UZUNLUKTA ALTIN ZİNCİR ÇIKTI

Polis ekiplerinin ikametin eklentisinde gerçekleştirdiği didik didik aramalarda, şüpheli Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı tahmin edilen ve suç gelirlerinin gizlenmesi amacıyla saklandığı değerlendirilen servet değerinde ziynet eşyası bulundu.

Operasyon raporuna göre ele geçirilenler arasında 66 adet çeşitli ebatlarda altın bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın kemer, çok sayıda bileklik, künye, yüzük, küpe ve kol düğmesi yer aldı. Bunların yanı sıra üzerinde "örnektir" ibaresi yer alan ve toplam ağırlığı 67,5 gramı bulan çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyaller de muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

Vanlı Kara Haydar tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı - 4

DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT PARA VE ALTIN KAPLAMA CEP TELEFONLARI

Ekiplerin gizli bölmelerde bulduğu tek şey ziynet eşyaları olmadı; aramalarda suç örgütü ekonomisine darbe vuracak nitelikte dört farklı para biriminde nakit para da ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan sayımlarda ikamette 90 bin 800 Türk Lirası, 4 bin 300 avro, 12 bin 50 Amerikan doları ve 89 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ele geçirildi.

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