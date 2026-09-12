Türkiye'den Suudi Arabistan'a İHA saldırılarına sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen destek yinelenerek, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Irak Hükümeti'nin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakanlık, bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrısını yineledi.