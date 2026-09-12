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Dolmabahçe açıklarında TCG Savarona! Eğitim gemisi İstanbul liman ziyaretine başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dolmabahçe açıklarında TCG Savarona! Eğitim gemisi İstanbul liman ziyaretine başladı

TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul liman ziyaretleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarına demirledi. Geminin 12-27 Eylül tarihleri arasındaki İstanbul programı çerçevesinde Dolmabahçe, Heybeliada ve Moda/Fenerbahçe'ye uğrayacağı belirtildi.

TCG Savarona Eğitim Gemisi 12-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yerini aldı.

TCG Savarona İstanbul'a demirledi (Foto: AA) TCG Savarona İstanbul'a demirledi (Foto: AA)

TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe'ye demirleyecek.

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