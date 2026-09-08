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"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! KOM tutanağı ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! KOM tutanağı ortaya çıktı

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan Tançalan hakkında hazırlanan araştırma tutanağında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında başlatılan soruşturmada dikkat çeken emniyet araştırma tutanağı ortaya çıktı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen "Açık Kaynak Araştırma Tutanağı"nda, sosyal medyada "Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı.

"VANLI KARA HAYDAR"IN ALTINLARI MERCEK ALTINDA

LÜKS YAŞAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

KOM ekiplerinin hazırladığı tutanakta, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında sergiledikleri lüks yaşam tarzının dikkat çektiği, mali profilleri ile sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda çiftin, 6 Eylül 2026 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerinde bulunan "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğün organizasyonuna ilişkin sosyal medya ve haber içerikleri de incelemeye alındı.

"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! KOM tutanağı ortaya çıktı - 1

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TUTANAĞA GİRDİ

Tutanakta yer verilen açık kaynak görüntülerinde, Çağla Öz Tançalan'a düğün sırasında çok sayıda altın ve ziynet eşyası takıldığı belirtildi. KOM'un tutanağında, görüntülerde Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğindeki ziynet eşyalarının bulunduğunun görüldüğü kayda geçirildi. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda ise düğünle ilgili "kilosu kadar altın takıldı" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

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DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEDE

Tutanağın ikinci sayfasında yer alan görüntülerde ise çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı belirtildi. KOM ekipleri, açık kaynak araştırmasında görülen yüksek miktardaki altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasının şüphelilerin mali profilleriyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını bildirdi.

"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! KOM tutanağı ortaya çıktı - 2

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

Tutanakta özellikle düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirmeye yer verilmesi dikkat çekti. Açık kaynak incelemesinde çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile sosyal medyaya yansıyan görüntülerin de değerlendirme konusu yapıldığı görüldü. KOM ekipleri, düğünde takıldığı görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası miktarını da soruşturma kapsamında kayıt altına aldı.

"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! KOM tutanağı ortaya çıktı - 3

PARANIN VE ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, tutanağa yansıyan açık kaynak bulgularının yanı sıra şüphelilerin mali durumları ile sosyal medyada sergilenen yaşam standardının ve düğündeki yüksek değerli takıların kaynağının araştırılması bekleniyor. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

"Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! KOM tutanağı ortaya çıktı - 4

ALTIN VE PARALAR İÇİN MASAK TALEBİ

Soruşturma kapsamında mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci de başlatılırken, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.

"VANLI KARA HAYDAR" TUTUKLANDI

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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