Vanlı Kara Haydar dosyasında düğün altınları başka adresten çıktı! 66 bilezik, metrelerce zincir ve döviz ele geçirildi
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik takibin izini süren ekipler, şüpheli Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı değerlendirilen kilolarca altın ve servet değerindeki dövizi Muradiye ilçesinde gizlenmiş bir adreste ele geçirdi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül 2026 tarihinde ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya imza attı.
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesi kapsamında yürütülen aklama soruşturmasının izini süren emniyet güçleri, operasyonun odağını Muradiye ilçesine çevirdi. İlçeye bağlı Yakıncak Mahallesi'nde bulunan Süleyman Akar isimli şahsın ikametinde ve bu ikamete ait eklentilerde mahkeme kararıyla detaylı bir arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, ana soruşturma dosyasının merkezinde yer alan Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaportun yanı sıra adeta bir kuyumcu dükkanını andıran ziynet eşyaları ile yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.
GİZLİ EKLENTİDEN 66 BİLEZİK VE METRELERCE UZUNLUKTA ALTIN ZİNCİR ÇIKTI
Polis ekiplerinin ikametin eklentisinde gerçekleştirdiği didik didik aramalarda, şüpheli Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı tahmin edilen ve suç gelirlerinin gizlenmesi amacıyla saklandığı değerlendirilen servet değerinde ziynet eşyası bulundu.
Operasyon raporuna göre ele geçirilenler arasında 66 adet çeşitli ebatlarda altın bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın kemer, çok sayıda bileklik, künye, yüzük, küpe ve kol düğmesi yer aldı. Bunların yanı sıra üzerinde "örnektir" ibaresi yer alan ve toplam ağırlığı 67,5 gramı bulan çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyaller de muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.
DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT PARA VE ALTIN KAPLAMA CEP TELEFONLARI
Ekiplerin gizli bölmelerde bulduğu tek şey ziynet eşyaları olmadı; aramalarda suç örgütü ekonomisine darbe vuracak nitelikte dört farklı para biriminde nakit para da ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan sayımlarda ikamette 90 bin 800 Türk Lirası, 4 bin 300 avro, 12 bin 50 Amerikan doları ve 89 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ele geçirildi.