Ayrıca dosya kapsamında delil niteliği taşıyan 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların yazılı olduğu iki sayfalık ajanda kağıdına el konuldu. Aramada dikkat çeken diğer unsurlar ise henüz açılmamış kutusunda bir adet iPhone 17 Pro Max cep telefonu, üzerinde "24 VKH" ibaresi yer alan altın renkli kaplamalı bir akıllı telefon ve yine altın renkli tuşlu bir cep telefonu oldu.