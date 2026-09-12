Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli için tutuklama talebi
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama, 6 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler hakkında karar verildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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