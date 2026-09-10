Beykoz'da saklanan cephanelik ortaya çıktı: Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin suikast planı çöktü
İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen dev operasyonda, kırmızı bültenle aranan firari suç örgütü elebaşı Yakup Kerem Saral’ın, yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Sedat Şahin’e yönelik suikast hazırlığı deşifre edildi. Beykoz’daki bir peyzaj alanında saksı ve ağaçların arasına gizlenmiş roketatar, anti-tank mühimmatı ve otomatik silahlardan oluşan cephanelik ele geçirilirken, aralarında yabancı uyruklu tetikçilerin de bulunduğu 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalarda dikkat çeken bir suikast planı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, Sedat Şahin'e yönelik hazırlanan saldırının silah deposundan keşif çalışmalarına, saldırganların kaçış planından yapılacak ödemelere kadar birçok ayrıntısına ulaşıldı.
KADIKÖY'DEKİ 3 ŞÜPHELİ CEPHANELİĞE GÖTÜRDÜ
Operasyonun fitili 31 Ağustos 2026'da Kadıköy'de ateşlendi. Durdurulmak istenen bir araçtan kaçarak uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yakalamanın ardından açık ve kapalı kaynaklar üzerinden yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları soruşturmayı Beykoz'a taşıdı. Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin organize suç örgütünün silah ve mühimmatlarını saklamak amacıyla kullanıldığını belirledi.
AĞAÇLARIN VE SAKSILARIN ARASINDAN ROKETATAR ÇIKTI
Dedektör köpekleriyle peyzaj alanında gerçekleştirilen aramada adeta bir cephanelik bulundu. 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47) uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu.
Soruşturma kapsamında, silah ve mühimmatların peyzaj alanına farklı zamanlarda getirildiği, ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephaneliğin, planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi.