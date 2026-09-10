CEPHANELİK OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE KONTEYNIRA TAŞINDI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, ele geçirilen silah ve mühimmatın Sedat Şahin'e yönelik planlanan öldürme eyleminde kullanılacağı, suç unsurlarının operasyondan yalnızca bir gün önce alandaki konteynıra taşındığı tespit edildi. Soruşturmanın odağındaki isim ise hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında firari bulunan Yakup Kerem Saral oldu. Saral'ın, Sedat Şahin'in öldürülmesine yönelik eylemi organize ettiği belirlendi.

SEDAT ŞAHİN'İN FOTOĞRAFLARI VE KATILACAĞI DAVETLER TAKİP EDİLDİ

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller, suikast hazırlığının boyutunu da ortaya koydu. İncelemelerde Sedat Şahin'in fotoğrafları ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu.

Dijital materyallerde Sedat Şahin'in hareketlerinin takip edildiği ve katılacağı programlara yönelik keşif faaliyetleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyallerinde ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu.