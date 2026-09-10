İlk etapta İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Bakan Kurum, piyasa rayiçlerinin oldukça altındaki fiyatlarla kiralanacak evler için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını ve ilk 1.071 konutun ekim ayında teslim edileceğini müjdeledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle hayata geçirilen "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nin tüm detaylarını açıkladı.

Trabzon Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi temel atma töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki hummalı çalışmaları hatırlatarak, "11 ilimiz yıkıldı, binlerce canımızı toprağa verdik ama devlet millet el ele vererek 2 yılda 455 bin konutu yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerimizi ayağa kaldırdık. Şimdi asrın inşasındaki bu başarımızı 81 ile taşıyoruz. 500 bin sosyal konut hamlemiz kapsamında Trabzon'umuza 2 bini Ortahisar'da olmak üzere 3 bin 734 yuvamızı hızla inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı. İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUT Sosyal konut hamlesinin yanında kiralık konut projesini de devreye aldıklarını vurgulayan Kurum, " İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. TOKİ'miz tüm hukuki altyapıyı hazırladı, takvimimizi adım adım belirledik. Kiralık konutlarımız Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da; Avrupa Yakası'nda ise Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Arnavutköy ve Güngören ilçelerimizde yer alacak." sözleriyle projenin uygulanacağı ilçeleri tek tek sıraladı.

Kira bedellerinin piyasa koşullarının çok altında tutulduğunun altını çizen Kurum, "Piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz. 1+1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. İki asgari ücretli veya emekli bir vatandaşımız bu konutlarda çok rahat şekilde oturabilecek. " değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Konutların 3 yıllığına kiralanacağını ve süre bitiminde yeni hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini açıklayan Bakan Kurum, başvuru kriterlerine ilişkin, "18 yaşını tamamlamış, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık toplam hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız ve üzerinde tapuda kayıtlı konutunun bulunmaması gerekecek." dedi.

Proje için başvurular 14 Eylül’de başlayacak. (AA)





İLK TESLİMATLAR EKİM AYINDA



Sürecin vakit kaybedilmeden başlayacağını belirten Bakan Murat Kurum, "14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1.071 kiralık konutumuzu ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız düşme seyrine giren kira fiyatlarını daha da aşağı çekmek ve alt gelir grubu vatandaşlarımızın güvenli konuta erişimini hızlandırmaktır." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA 45 BİN TL'LİK KİRAYA KARŞI 10 BİN TL'LİK KONUT"

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, TOKİ'nin kira piyasasındaki dengesizliği önlemek ve dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı kiralık konut sağlamak amacıyla başlattığı kampanyanın detaylarının netleşmesinin ardından A Haber canlı yayınında projeyi değerlendirdi. Özelmacıklı, kira fiyatlarının piyasa beklentilerinin oldukça altında açıklandığını belirtti.

Özelmacıklı değerlendirmesinde, "Şu an İstanbul'da ortalama kira fiyatlarının 45.000 TL seviyelerinde olduğunu düşünürsek, 1+1'ler için bu 10.000'lik rakamlar, 4+1'ler için de 18.000'lik rakamlar gerçekten piyasa rayiçlerinin yarısının da daha altında." ifadelerini kullandı. Projenin ilk etabının İstanbul'un geniş bir alanına yayıldığını belirten Özelmacıklı, "Hane halkı gelirinin 100.000 TL'lik bir baremde olması, başvuru imkanını biraz daha arttıracak gibi gözüküyor." sözleriyle kampanyanın dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yeni uygulamanın İstanbul'daki konut arzını artırarak kira fiyatlarını aşağı çekmede önemli bir kaldıraç olacağını vurgulayan Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2027 sonuna kadar 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda bu projenin hem kiracıları hem de ev sahiplerini dengede tutacak kritik bir hamle olduğunu belirtti.