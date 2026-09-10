Kiralık sosyal konutlara başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde merakla beklenen detaylar açıklandı. İlk etapta İstanbul’un 12 ilçesinde 15 bin konutun inşa edileceği projede başvurular 14 Eylül’de başlayacak. A Haber canlı yayınında projeyi değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, fiyatların piyasa beklentilerinin oldukça altında açıklandığını belirtti.