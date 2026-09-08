Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli hedefler yer aldı. Sosyal konut üretiminin hızlandırılması, kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılması, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün güçlendirilmesi ve enerji verimli binaların artırılması programın öne çıkan başlıkları oldu.
Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması amacıyla sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak. Program çerçevesinde İstanbul'da başlatılacak kiralık sosyal konut projeleri Türkiye geneline yayılacak. Afetlere karşı dirençliliğin artırılması kapsamında, afetlerin önlenmesi için gerekli kaynak ayrılmaya devam edilecek.
AİLE YAPISI ÖN PLANDA
Programın "Ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması" başlığı altında belirlenen öncelikli adımlar şu şekilde sıralandı:
Kentsel dönüşüm hız kazanacak: Başta İstanbul olmak üzere illerin afet risklerine karşı dirençli hâle getirilmesi amacıyla dönüşüm projelerine ivme kazandırılacak.
Sosyal konut ve kiralık konut modeli yaygınlaşacak: Dar gelirli gruplar, engelli vatandaşlar ve yuva kurmaya hazırlanan gençler için sosyal konut üretimi artırılacak. Yükselen kira fiyatlarını dengelemek ve barınma sorununa çözüm sağlamak amacıyla kiralık sosyal konut projeleri genişletilecek. İstanbul'da başlayacak kiralık konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
Yılmaz, "Konut arzının artırılmasının kira piyasasındaki arz-talep dengesinin iyileştirilmesi ve enflasyon üzerindeki kira kaynaklı baskının kalıcı biçimde azaltılması açısından da kritik olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.