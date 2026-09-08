-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 1

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli hedefler yer aldı. Sosyal konut üretiminin hızlandırılması, kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılması, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün güçlendirilmesi ve enerji verimli binaların artırılması programın öne çıkan başlıkları oldu.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 2

Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması amacıyla sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak. Program çerçevesinde İstanbul'da başlatılacak kiralık sosyal konut projeleri Türkiye geneline yayılacak. Afetlere karşı dirençliliğin artırılması kapsamında, afetlerin önlenmesi için gerekli kaynak ayrılmaya devam edilecek.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 3

AİLE YAPISI ÖN PLANDA

Programın "Ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması" başlığı altında belirlenen öncelikli adımlar şu şekilde sıralandı:

Kentsel dönüşüm hız kazanacak: Başta İstanbul olmak üzere illerin afet risklerine karşı dirençli hâle getirilmesi amacıyla dönüşüm projelerine ivme kazandırılacak.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 4

Sosyal konut ve kiralık konut modeli yaygınlaşacak: Dar gelirli gruplar, engelli vatandaşlar ve yuva kurmaya hazırlanan gençler için sosyal konut üretimi artırılacak. Yükselen kira fiyatlarını dengelemek ve barınma sorununa çözüm sağlamak amacıyla kiralık sosyal konut projeleri genişletilecek. İstanbul'da başlayacak kiralık konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 5

Yılmaz, "Konut arzının artırılmasının kira piyasasındaki arz-talep dengesinin iyileştirilmesi ve enflasyon üzerindeki kira kaynaklı baskının kalıcı biçimde azaltılması açısından da kritik olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 6

DAR GELİRLİLERE VE YENİ EVLENECEK GENÇLERE KOLAYLIK

Dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve yeni evlenecek gençler için sosyal konut üretiminin hızlandırılmasının ve kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılmasının çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün hızlandırılmasının güvenli konut stokunun oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 7

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Öte yandan İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvurular alınmaya başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 8

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kiralık konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını söylemişti.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 9

Kiralama şartlarına ilişkin detaylar da önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kiralık sosyal konutta yeni dönem: İstanbul’dan başlayıp 81 ile yayılacak 10

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT: İLK TESLİMLER EYLÜL'DE
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler
Sonraki Galeri
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! OVP’de çalışma hayatı için yeni hedefler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin