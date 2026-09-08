DAR GELİRLİLERE VE YENİ EVLENECEK GENÇLERE KOLAYLIK Dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve yeni evlenecek gençler için sosyal konut üretiminin hızlandırılmasının ve kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılmasının çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün hızlandırılmasının güvenli konut stokunun oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR Öte yandan İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvurular alınmaya başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kiralık konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını söylemişti.