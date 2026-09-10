Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin TL manevi tazminata hükmetti.