Yarısı Bizden kampanyası 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı! Başvuru şartları neler ve kimler faydalanabiliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dar gelirli ailelerin konut ihtiyacına kolaylaştıracak Yarısı Bizden kampanyasında her yıl Türkiye genelinde 100 bin, toplamda ise 2,5 milyon vatandaş ev sahibi olacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027'YE KADAR UZATILDI

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısında yaptığı konuşmasında 81 ilde 500 bin sosyal konut için çekilen kuraların ardından Yarısı Bizden kampanyasının Mart 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz. 14 Eylül'de başvurular başlıyor. Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 yılı tarihine kadar uzatıyoruz. Kentsel Dönüşüm'den yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Yarısı Bizden kampanyasından faydalanabilecekler." ifadelerini kullandı.

KURUM: YARISI BİZDEN KAMPANYAMIZI 1 YIL SÜREYLE UZATIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Erdoğan'ın Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunduç Baskan Kurum, "İstanbullulara çifte müjdemiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantımızın ardından açıkladı: Kiralık konutlarda başvuruları 14 Eylülde alıyoruz. Evini dönüştürmek isteyenlerin faydalandığı "Yarısı Bizden" projemizde de süreyi bir yıl daha uzatıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başkan Erdoğan'ın Yarısı Bizden Kampanyasına yönelik müjdeyi vermesinin ardından vatandaşlar nasıl faydalanabilir? Başvuru şartları neler ve destekten yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte kentsel dönüşüm desteğine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Yarısı Bizden Kampanyası, 81 ilde her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul ve Türkiye genelindeki eski ve riskli yapı stokunun yenilenmesi, vatandaşların depreme dayanıklı konutlara kavuşması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

YARISI BİZDEN İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Kampanya için e-Devlet üzerinden başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahipliği tespiti için ilçe belediyesine başvuruluyor.

Bakanlık tarafından belirlenen randevu tarihinde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yarısı Bizden desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle yapılarının riskli olduğunu tespit ettirmesi gerekiyor. Ardından hak sahiplerinin dönüşüm konusunda gerekli çoğunluğu sağlaması ve belirlenen proje ile ruhsat işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Türkiye genelindeki 81 ilde riskli yapıların hak sahipleri kampanyadan yararlanabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İstanbul'da 15 bin kiralık konut için başvuruların 14 Eylül 2026'da başlayacağını, ilk kuranın ise ekim ayında çekileceğini açıklayan Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasının süresinin de 31 Mart 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

YENİ YAPI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Otopark ve sığınak alanları hariç tutulduğunda yeni projenin büyüklüğü, eski yapının 1,5 katından fazla olamıyor.

BİNANIN RİSKLİ OLUP OLMADIĞI NASIL BELİRLENİYOR?

Risk tespiti, Bakanlık tarafından yetkilendirilen lisanslı kuruluşlar tarafından alınan karot örnekleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

Bu tür büyük dönüşümlerde konut başına 875 bin TL hibe verilirken, TOKİ veya Emlak Konut tarafından inşaat desteği de sağlanabiliyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE BORÇ NASIL ÖDENİYOR?

Verilen 875 bin TL'lik hibe bina maliyetinden düşülüyor. Geriye kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.