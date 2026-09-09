İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak?
TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk "kiralık sosyal konut" projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa rayicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor.
TOKİ fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.071 konut 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.
HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Sosyal kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak.
KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek. Sürenin sonunda konutlar bakım işlemlerinin ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek.
Proje kapsamında kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. Kura takvimi, başvuru koşulları teslimat süreçleri ve kampanyadan kimlerin faydalanacağına dair detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Eylül Perşembe günü (yarın) açıklayacak.