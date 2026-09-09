-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk "kiralık sosyal konut" projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa rayicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 1

TOKİ fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.071 konut 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 3

HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Sosyal kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 4

KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek. Sürenin sonunda konutlar bakım işlemlerinin ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 5

Proje kapsamında kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. Kura takvimi, başvuru koşulları teslimat süreçleri ve kampanyadan kimlerin faydalanacağına dair detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Eylül Perşembe günü (yarın) açıklayacak.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 6

KONTENJAN AYRILACAK

Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubu ile sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak. Ayrıca proje kapsamında emekliler ile memurlara da kontenjan ayrılması planlanıyor.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 7

Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 8

Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında geliştirilen yeni uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Hükümetin hedefi, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa etmek olurken, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 9

İstanbul'daki kiralık model ise mülkiyet yerine uygun fiyatlı kiralamaya odaklanan ilk uygulama olacak. Ayrıca İstanbul'dan başlayacak sosyal konut kiralama modelinin tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 10

GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtiliyor.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 11

KİRAYI DÜŞÜRECEK

Son yıllarda özellikle İstanbul'da hızla yükselen kira fiyatları, dar ve orta gelirli hanelerin barınma maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 12

Hükümet, devletin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli kiralık konut arzı sağlayarak kira artışlarını sınırlamayı hedefliyor. Konutların üç yıllık periyotlarla yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi de daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını amaçlıyor.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 13

5 SORUDA KİRALIK SOSYAL KONUT

Kimler kiralayabilecek?
TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 14

Ne kadar süreyle kiralama yapılacak?
Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.
Kira fiyatları nasıl olacak?
Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa rayicinin yarısında da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkanı tanıyalım ki daha çok insan faydalansın. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 15

Kimler başvurabilecek?
Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar, belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler, memurlar, emekliler, engelli bireyler, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri.
Evler nerelerde olacak?
Sosyal kiralık konutlar; Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde yer alacak.

İstanbul’da TOKİ’den kiralık sosyal konut: İlk etapta 1071 daire! Evler hangi ilçelerde olacak? 16

BARINMA HAMLESİ

Kamu önümüzdeki 25 yılın yol haritasını belirledi. Her yıl 100 bin, toplamda 2.5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek. Kira artış baskısını dengelemek amacıyla ülke genelinde 500 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek.

Kademeli emeklilikte son durum: 1999 sonrası sigorta girişi olanların gözü yeni düzenlemede
Sonraki Galeri
Kademeli emeklilikte son durum: 1999 sonrası sigorta girişi olanların gözü yeni düzenlemede
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin