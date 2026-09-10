İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davanın 79. duruşmasında iş insanı sanık Bünyamin Durukan çarpıcı bir iddiada bulundu. Durukan, Ağaç AŞ'deki alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden 30 bin dolar istendiğini ve kendisine ödemelerin daha kolay şekilde yapılacağının söylendiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 79. duruşması, bir kısım tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuksuz sanık avukat Orçun Muhittin Yılmaz savunma yaptı.

Sanık Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve diğer şahıslarla Beylikdüzü Belediyesinde ve iştiraklerinde çalıştığı ve iş insanlarından para istendiği şeklinde suçlamaların olduğunu dile getirerek, ne Beylikdüzü'nde ne de hayatı boyunca bir kamu kurumunda çalışmışlığının bulunduğunu, isim karışıklığının olduğunu düşündüğünü söyledi. İBBye yeni dalga operasyon İBB'YE YENİ DALGA OPERASYON İddianamede 3 eylemden sorumlu tutulduğunu anlatan sanık Yılmaz, "Soruşturma konusu 2019 ile 2025 arasında. Sonradan yaptığımız incelemede 7-8 tane ihaleye girilmiş. İddianamede benim şirketimi Emrah Bağdatlı'ya kullandırdığımla ilgili bir suçlama var. Şirketini kullandıran bir insan, 2019'dan 2025'e kadar 7 tane mi ihaleye girer?" beyanında bulundu. Tutuksuz sanık yönetmen Cengiz Özkarabekir de savunmasında hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırıcılığı ile ihaleler üzerinden zenginleşme iddialarının olduğunu ifade ederek, İstanbul Kültür AŞ'de genel müdür danışmanı kadrosuyla 28 Ağustos 2019'da işe başladığını, 30 Eylül 2022'de de emekli olduğunu ve İBB Yayınlar Koordinatörü olarak görev yapmaya devam ettiğini anlattı.

Sanatçı olduğunu vurgulayan sanık Özkarabekir, "Kültür ve sanatı zenginleştirmekten başka bir şey yapmadım. Hiçbir mal varlığım yoktur, paraya pula değer vermem, eserlere değer veririm. Yayınlarla insanların kültürel gelişimlerine hayatımı adamış biriyim. İddianamede firma yetkisi olarak adım geçiyor, belgesiz bir suç uydurma var hakkımda. Araştırma yapılarak şirket sahibi olmadığım, imza yetkimin olmadığı ve ihaleye girmediğim anlaşılabilirdi." dedi. İBB toplantısında bantlı kameralar! İBB TOPLANTISINDA BANTLI KAMERALAR! ÖDEMELERİN ALINMASI İÇİN 30 BİN DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI Tutuksuz sanık iş insanı Bünyamin Durukan da bu olayda bir kamu görevlisine çıkar veya herhangi bir menfaat sağlamak isteyen kişi olmadığını öne sürerek, bunun tam aksine, yaptığı ticaretten dolayı hak ettiği tahsilatları alabilmek için para istenen kişi olduğunu iddia etti. Burada asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan Durukan, "Uzun yıllardır peyzaj sektöründe çalışmaktayım, yaklaşık 32-33 yıldır. Ağaç AŞ'de 15 yıllık bir ticari hayatım vardı, İstanbul Botanik firması olarak. 2024 yılı seçimlerinden önce Ağaç AŞ'ye yaklaşık 25-30 milyon liralık bitki vermiştim. Mart 2024 itibarıyla 25 milyon liranın üzerinde alacağım birikmişti. Bu dönemde döviz hareketleri, ithalatların karşılığı ödemeler, işçi ödemeleri ve şirket masraflarından dolayı çok zora düştüm ve bunun üzerine Ağaç AŞ'den sürekli giderek para istedim, alacakların tahsilatını yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.