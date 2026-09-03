"Kendisini Ekrem İmamoğlu'na kullandırdı!" Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den sert tepki
Kısa süre önce partisine geri dönen eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i kıyasladı.
Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in, CHP'deki genel başkanlık dönemlerinde farklı şahıslar tarafından vesayet altına alınmaya çalışıldığını belirten Sevigen, "Kemal Bey bu girişime karşı dik durma başarısını gösterdi. Özgür Bey ise maalesef bu konuda iyi bir sınav veremedi" ifadelerini kullandı.
"KEMAL BEY'İ YÖNETMEYE KALKTI"
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Deniz Baykal sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu süreci hatırlatan ve o dönem CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın gücüne dikkat çeken Sevigen, "Kemal Bey genel başkan olduktan sonra Önder Sav kendisini yönetmeye kalktı. Kemal Bey ise buna izin vermeyerek kısa süre içerisinde kendisini tasfiye etti. Genel başkanlık makamının otoritesini herkese kabul ettirdi. Atatürk'ün makamına böyle sahip çıkılır. Atatürk'ün makamı başka bir yerden emir almaz" diye konuştu.
"ÖZGÜR ÖZEL DIŞ MÜDAHALELERE AÇIK"
Özgür Özel'in benzer bir süreçten geçtiğini ancak bu baskı altında bambaşka bir pozisyon aldığını kaydeden Sevigen, "Özgür Özel ise kendisini ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na kullandırdı. Uzun süre parti için değil de arkadaşları için çalışıyormuş izlenimi doğdu. Vesayet altında siyaset olmaz. İki isim arasında gördüğüm en büyük fark budur. Kemal Bey, birisinin kendisine şekil vermesine asla izin vermezken, Özgür Bey'in ise bu müdahalelere son derece açık olduğunu gördük. Bu çok üzücü ve gelecek için bir o kadar da tehlikeli" açıklamasını yaptı.
"KILIÇDAROĞLU TEK ADAY OLMALI"
CHP'deki kongre sürecine de değinen Sevigen, "Kemal Bey kurultayda tek aday olmalı. Potansiyel adaylar konuşuluyor. Hepsine sesleniyorum. Şu an bu işe girmeyin. CHP'de kavga değil, birlik zamanı. CHP'nin şu an en çok Kemal Bey'e ihtiyacı var. CHP'nin arınması ve kuruluş kodlarına dönmesi için ben de dahil birçok kişi çok büyük mücadeleler yürüttü. Bunu muhafaza etmek lazım" diye konuştu.