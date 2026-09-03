"Kendisini Ekrem İmamoğlu'na kullandırdı!" Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den sert tepki

Kısa süre önce partisine geri dönen eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i kıyasladı.

Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in, CHP'deki genel başkanlık dönemlerinde farklı şahıslar tarafından vesayet altına alınmaya çalışıldığını belirten Sevigen, "Kemal Bey bu girişime karşı dik durma başarısını gösterdi. Özgür Bey ise maalesef bu konuda iyi bir sınav veremedi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf: AA) "KEMAL BEY'İ YÖNETMEYE KALKTI" Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Deniz Baykal sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu süreci hatırlatan ve o dönem CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın gücüne dikkat çeken Sevigen, "Kemal Bey genel başkan olduktan sonra Önder Sav kendisini yönetmeye kalktı. Kemal Bey ise buna izin vermeyerek kısa süre içerisinde kendisini tasfiye etti. Genel başkanlık makamının otoritesini herkese kabul ettirdi. Atatürk'ün makamına böyle sahip çıkılır. Atatürk'ün makamı başka bir yerden emir almaz" diye konuştu.