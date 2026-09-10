-°C
CANLI YAYIN

Dışişleri'nden UAEA kararına onay! Suriye'nin nükleer dosyası kapandı, destek sürecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Dışişleri'nden UAEA kararına onay! Suriye'nin nükleer dosyası kapandı, destek sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Yönetim Kurulu toplantısında Suriye'nin nükleer dosyasının oy birliğiyle kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından, UAEA'nın dün düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında Suriye'nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla aldığı karara ilişkin açıklama yapıldı.

UAEA'nın Suriye'nin nükleer dosyasının kapanmasına ilişkin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'yi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) yükümlülüklerine bağlılığı, UAEA'yla yürüttüğü yakın işbirliği ve eski rejim döneminin faaliyetleriyle ilgili olarak sergilediği şeffaflıktan ötürü takdir ediyoruz. Bu vesileyle, Suriye'ye olan desteğimizin ilgili tüm platformlarda devam edeceğini vurguluyoruz."

Çalışma Bakanlığı açıkladı: 25.099 hak sahibine toplam 217.218.950 TL ödeme
Sonraki Haber
Çalışma Bakanlığı açıkladı: 25.099 hak sahibine toplam 217.218.950 TL ödeme
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın