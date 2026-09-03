İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı.

İHALELERE FESAT KARIŞTIRMA VE KAMU ZARARINA NEDEN OLMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporları doğrultusunda bazı tespitlere ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğunun tespit edildiği belirtildi.