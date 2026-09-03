İBB'ye yeni dalga operasyon: 12 şüpheli gözaltında! Liste ahaber.com.tr'de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'in de olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Detayları ise A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı.
İHALELERE FESAT KARIŞTIRMA VE KAMU ZARARINA NEDEN OLMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporları doğrultusunda bazı tespitlere ulaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğunun tespit edildiği belirtildi.
14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, listede yer alan bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir.
DETAYLAR A HABER'DE
Operasyonun kapsamına dair önemli bilgiler paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Şu an işin içinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var fakat şu ana kadar elimize ulaşan teyitli bilgilerde, Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına, İştirakler Şube Müdürü Ali Toy, eski Mali İşler Daire Başkanı Neslihan Vural'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış durumda." sözlerini aktardı.
Mercan, operasyonun hukuki dayanağına dikkat çekerek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının yeni bir dalga operasyonu. Bu kapsamda sabah saatlerinde farklı adreslerde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi." bilgisini paylaştı.
14 ŞÜPHELİNİN LİSTESİ
|Sıra
|Adı soyadı
|Görevi / unvanı
|Durumu
|1
|Abdulkerim Hazırbaba
|İBB – Tekniker
|Gözaltında
|2
|Mustafa Delipoyraz
|İBB – Mühendis
|Gözaltında
|3
|Volkan Karagöz
|İBB – Satın Alma Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|4
|Talha Özyurt
|İBB – Satın Alma Müdürü
|Gözaltında
|5
|Rezzan Neslihan Vural
|İBB – Finansman Müdürü
|Gözaltında
|6
|Gökhan Fırtına
|İBB – Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|7
|Saliha Ülkü Aydoğan
|İBB – Gelirler Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|8
|Ali Toy
|İBB – Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|9
|Mehmet Yücetürk
|İBB – Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|10
|Mustafa Sökmen
|İBB – Satın Alma Daire Başkanı
|Gözaltında
|11
|Vedat Taşdelen
|ARTAŞ Hırdavat Boya unvanlı firma sahibi
|Gözaltında
|12
|Ekrem Baki
|İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi
|Gözaltında
|13
|Mahmut Berk Şahin
|TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi
|Yurt dışında
|14
|Onur Gülin
|İBB – Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı
|Ceza infaz kurumunda
SON DURUM
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürmektedir. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler ile soruşturma kapsamındaki diğer adli süreçler ilgili makamlarca yürütülmektedir.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve ilgili kolluk birimlerince sürdürülmektedir.