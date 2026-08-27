İBB toplantısında kameralar neden bantlandı? Otel sahibi Çebi'nin ifadesi ahaber.com.tr'de: Peçete ve bandı bile getirdiler
Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “kasası” olarak anılan isimlerle İstanbul'daki bir otelde yaptığı görüşme öncesi güvenlik kameralarının bantlanması büyük yankı uyandırmıştı. İmamoğlu Suç Örgütü davasında konu bu kez otel sahibi sanık Adnan Çebi'nin savunması sırasında gündeme geldi. Savcının, 14 yıldır faaliyet gösteren otelde daha önce başka kişi veya grupların kameraları bantlayıp bantlamadığı sorusuna Çebi, “Bilgim dahilinde denk gelmedim” yanıtını verdi. Çebi ayrıca kameraları kapatmak için kullanılan bant ve peçetelerin İBB personeli tarafından getirildiğini öne sürdü.
Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü davasında sanık Adnan Çebi'nin savunması ve duruşma savcısıyla arasında geçen soru-cevap bölümü dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
"BAŞKA GRUPLAR DA KAMERALARI BANTLADI MI?"
Savcı, Çebi'ye önce otelin ne zamandan beri faaliyette olduğunu sordu. Çebi, "2012. Yaklaşık 14 yıl." cevabını verdi. Bu cevap üzerine savcı doğrudan kamera bantlama meselesine geçti.
"KAMERALAR DAHA ÖNCE BANTLANMADI"
Savcı, Çebi'ye yaklaşık 14 yıllık faaliyet süresince otelde konaklayan başka kişi veya grupların da güvenlik kameralarını benzer şekilde bantlayıp bantlamadığını sordu. Çebi'nin cevabı dikkat çekti: "Bilgim dahilinde denk gelmedim."
Böylece Çebi, uzun yıllardır faaliyet gösteren otelde başka bir grup veya kişinin benzer bir kamera bantlama işlemi yaptığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını mahkeme huzurunda kayda geçirdi.
"RESMİ TOPLANTILARDA DA KAMERA BANTLANDI MI?"
Savcılık bununla da yetinmedi. Çebi'ye otelde daha önce resmî kurumların ziyaretleri, toplantıları veya konferanslarının yapılıp yapılmadığı soruldu. Çebi, "Oldu efendim, çok olmuştur." dedi.
Savcı bu kez, söz konusu resmî toplantılarda da kamera bantlama benzeri uygulamalarla karşılaşılıp karşılaşılmadığını sordu. Çebi, "Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok efendim." cevabını verdi.
RUTİN DENDİ AMA...
Bu soru-cevap bölümü, Çebi'nin savunmasında kamera bantlamanın İBB koruma personelinin "rutin uygulaması" olduğu yönündeki anlatımıyla birlikte dosyada tartışılan önemli başlıklardan biri haline geldi.
PEÇETE VE BANTLARI İBB PERSONELİ GETİRDİ
Çebi savunmasında, dosyadaki ifadelerden hareketle kameraların kapatılmasının İBB koruma personeli tarafından gerçekleştirilen bir uygulama olduğunu ifade etti.
Kameraların kapatılmasında kullanılan peçete ve bantların İBB personeli tarafından araçlardan getirildiğini savunan Çebi, bu durumun kendisinin talimat vermediğini gösterdiğini söyledi.
Otelde 323 kamera bulunduğunu belirten Çebi, bunlardan yalnızca birinin kapatıldığını ve diğer kameraların çalışmaya devam ettiğini anlattı.
Çebi ayrıca dikkat çeken şu savunmayı yaptı: Toplantılara katılanlarla birlikte hareket etmiş olsaydı, onların kameraları kapatma ihtiyacı hissetmeyebileceğini ileri sürdü.