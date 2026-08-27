İBB toplantısında kameralar neden bantlandı? Otel sahibi Çebi'nin ifadesi ahaber.com.tr'de: Peçete ve bandı bile getirdiler

SAVCI JAMMER'I DA SORDU Duruşma savcısının bir başka kritik başlığı ise jammer oldu. Savcı, otelin giriş-çıkışlarında jammer gibi bir cihazın içeri sokulmasına ilişkin güvenlik prosedürü bulunup bulunmadığını, başka bir ifadeyle "herkesin jammer'la otele girip giremeyeceğini" sordu. Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz." dedi ancak hemen ardından güvenlik prosedürlerinin tamamen Le Meridien grubunun sorumluluğunda olduğunu savundu. Çebi, Makyol olarak bu süreçlere müdahale imkânlarının bulunmadığını söyledi. Savunmasında da jammer kullanılması nedeniyle otelde iletişimde herhangi bir kesinti yaşanmadığını araştırdığını belirten Çebi, güvenlik uygulamalarından işletmeci şirketin sorumlu olduğunu ifade etti.





"BEN SADECE MAL SAHİBİYİM"



Çebi'nin otelle ilgili savunmasının ana eksenini, Makyol'un binanın sahibi olmasına rağmen işletmenin Marriott/Le Meridien tarafından yürütüldüğü tezi oluşturdu.



Otelin genel müdürü, çalışanları, güvenlik personeli, güvenlik kameraları, tahsilat işlemleri ve günlük işletme faaliyetlerinin tamamının işletmeci şirketin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Çebi, "Ben otel binasının sadece mal sahibiyim." şeklinde savunma yaptı.



Çebi ayrıca otelin yer aldığı kompleksteki rezidansta yaklaşık 12 yıldır yaşadığını ve Makyol'un ofisinin de otel binasının bitişiğinde bulunduğunu belirterek, otelde bulunan kişilerle ortak baz vermesinin bu nedenle doğal olduğunu savundu.

"İMAMOĞLU'NUN OLDUĞU HİÇBİR TOPLANTIYA KATILMADIM" Dosyada Le Meridien Oteli'nde Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı bazı görüşmeler gündeme gelirken, Çebi bunlara katılmadığını söyledi.

Çebi, "Ben kesinlikle otelde gerçekleştirilen, Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmeye katılmadım." dedi.



Toplantılara katılan kişilerin birçoğunu hayatında hiç görmediğini savunan Çebi, bu nedenle söz konusu görüşmelerin organizatörü olmadığını ileri sürdü.

OTEL FATURALARINA DA İTİRAZ ETTİ



Çebi, toplantılarla bağlantılı faturaların Makyol'a yönlendirildiği yönündeki iddiaları da reddetti.



O dönemde Cem Alkaya isimli kişinin Makyol çalışanı değil, Le Meridien Oteli çalışanı olduğunu söyleyen Çebi; otel genel müdürü Sinan Udil'in de Alkaya'nın amiri olduğunu belirterek, Makyol üzerinden talimat verildiği iddiasının kendi içinde çelişkili olduğunu savundu.



Yaptığı araştırmada bazı ödemelerin nakit olarak tahsil edildiğini öğrendiğini söyleyen Çebi, mahkemenin gerekli görmesi halinde Cem Alkaya'nın tanık olarak dinlenmesini talep etti.